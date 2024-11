Cote d'Ivoire: Festival international la voix des enfants - Les droits des tout-petits célébrés

Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en collaboration avec l'Ong jeunesse et droits des enfants et l'appui financier de l'Unicef, organise les 15 et 16 novembre 2024, au groupe scolaire Anoumabo, à Marcory, dans le district d'Abidjan, la 4e édition du Festival international la voix des enfants (Five).

En effet, l'objectif est de promouvoir les droits des enfants à travers la sensibilisation aux droits à l'éducation et à la protection ; le développement de leur potentiel à travers des activités culturelles et scientifiques, ainsi que d'informer les enfants et la population de l'existence de la Journée mondiale de l'enfance célébrée le 20 novembre de chaque année.

Cette édition dont le thème est : « Pour chaque enfant, chaque droit », sera meublée de panels, de conférences, d'ateliers, de concours, d'actions sociales ainsi que de projection de films.

Le Représentant résident de l'Unicef en Côte d'Ivoire, Jean François Basse, a déclaré que chaque enfant à droit à une vie digne, respectée et écoutée. « Vous êtes au coeur de tout ce que nous faisons, et ce festival est une ode à votre force, à votre créativité et à votre avenir », a-t-il lancé à l'endroit des enfants.

En ce qui concerne les droits des enfants, dit-il, des progrès ont été réalisés en Côte d'Ivoire en vue d'améliorer leurs conditions de vie. « Mais, nous savons aussi qu'il reste beaucoup à faire. Trop d'enfants manquent encore de soins de santé essentiels, de nourriture suffisante, d'une éducation de qualité, d'un toit sûr, d'eau potable ou d'un environnement sans violence. Chaque enfant privé de ces droits est une alarme qui nous rappelle notre devoir collectif d'agir », a insisté Jean François Basse.

Pour lui, ce festival qui s'inscrit dans la ournée mondiale de l'enfance, montre que les enfants sont la clé des solutions à leurs propres défis. « Vos idées, vos expériences, vos rêves, ce sont ceux qui guideront les changements les plus profonds et les plus durables. C'est pourquoi il est essentiel que votre voix soit non seulement entendue, mais qu'elle devienne une force pour transformer le monde », dit-il.

Selon Jean François Basse, chaque enfant est un trésor, et porte en lui la lumière et la promesse d'un avenir meilleur. « Peu importe d'où vous venez ou les défis que vous avez à surmonter, vous avez le pouvoir de faire une différence. Alors, croyez en vous. Faites entendre votre voix et surtout, n'oubliez jamais que vous êtes aimés, respectés et que ce monde a besoin de vous », a exhorté le Représentant résident de l'Unicef en Côte d'Ivoire.

La conseillère technique, chargée de la protection de l'enfant, de la formation, du suivi-évaluation des structures de base et du dialogue social, Akora Arahamantou, représentant la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, a indiqué que la protection de l'enfant est l'une des grandes priorités de son département ministériel. C'est pourquoi, la ministre suit avec attention toutes les activités qui concernent la protection des enfants.

Elle a également invité les enfants à écouter ce que leurs parents disent à la maison avant de prendre l'éducation de la rue. « Je vous engage. Il ne suffit pas d'élever les enfants, il faut surtout les éduquer, leur transmettre les bonnes valeurs », a-t-elle exhorté les parents.

Pour le commissaire général du Five, Arsène Koffi Kouadio, l'objectif est de permettre à l'enfant de construire et de créer son chemin. « Les enfants qui reçoivent des formations, nous essayons de les suivre pour qu'ils puissent devenir des leaders demain. Et pour nous, c'est comment réussir à travers le Five à impacter la vie des enfants », dit-il.

A noter que des kits scolaires ont été remis aux enfants.