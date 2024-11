Ethiopie: Le pays et la Chine ont organisé des discussions bilatérales sur la prévention du changement climatique

Addis Abeba — L'Éthiopie et la Chine se sont réunies lors de l'événement parallèle « Belt and Road » sur l'atténuation et l'adaptation au changement climatique lors de la COP29 à Bakou pour discuter de solutions innovantes et de partenariats pour un avenir durable.

La ministre de la Planification et du Développement, Fitsum Assefa, a partagé le succès de l'Initiative de l'empreinte verte, qui a planté plus de 40 milliards d'arbres depuis 2019, augmentant la couverture forestière de l'Éthiopie à 23,6 % tout en créant des emplois et en élevant les communautés. Les exportations d'énergie renouvelable de l'Éthiopie vers le Kenya, le Soudan et Djibouti ont également été soulignées dans le cadre des efforts visant à favoriser l'intégration verte régionale.

L'envoyé spécial de la Chine pour le changement climatique, Liu Zhenmin, a réaffirmé l'engagement de la Chine en faveur d'un développement vert et à faible émission de carbone par le biais de l'Initiative Belt and Road. Cela comprend des projets de collaboration avec l'Éthiopie et d'autres nations pour faire progresser les objectifs climatiques mondiaux.

Ensemble, l'Éthiopie et la Chine réalisent des progrès significatifs vers l'Accord de Paris et donnent l'exemple en matière de coopération internationale en matière de climat.