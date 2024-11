Ile Maurice: BLD, 60-0... et après ?

Le fameux BLD a fait son oeuvre et le verdict du peuple est sans appel ! 60-0 ! Ti pou dir pa ti pou krwar ! Beaucoup de Mauriciens sont toujours partagés entre incrédulité, étonnement, voire choc (dans le bon comme dans le mauvais sens) face aux résultats de ces législatives 2024 ! On voyait bien venir une possible (écrasante) victoire de l'Alliance du Changement, surtout après les Moustass Leaks et le blocage des réseaux sociaux par le gouvernement, mais tout de même... 60-0...

Il est vrai que depuis cinq ans, la révolte grondait, parfois bien visible, souvent bien masquée. Déjà, la victoire de l'Alliance Lepep en 2019 était teintée de méfiance. Beaucoup de citoyens n'avaient pu voter car n'étant pas inscrits (à leur grande surprise) sur la liste électorale, il y avait eu plusieurs demandes de recounts le jour même de la proclamation des résultats et pas mal de contestations en cour.

Puis, la Covid était arrivée avec sa cohorte de contraintes, de mismanagement, de scandales. Et au milieu de tout cela, il y avait eu l'épisode Wakashio, qui avait cristallisé toute la colère que ressentaient les Mauriciens et les avait fait descendre dans la rue en masse suivant l'appel de Bruneau Laurette, de Rezistans ek Alternativ et d'autres encore. Ensuite, ça s'était un peu tassé suivant les représailles de plus en plus flagrantes du gouvernement à l'encontre de ceux qui s'opposaient à lui...

Mais la colère, la révolte, le sentiment d'injustice, d'oppression continuaient de gronder sous la braise, surtout face au coût de la vie qui n'arrêtait pas d'augmenter, encore et encore... avec des embrasements de-ci, de-là qui n'allaient pas plus loin que ça. Mais la flamme est devenue immense incendie il y a quelques jours, ravageant le précédent gouvernement sur son passage et accouchant d'un 60-0 incontestable, le troisième de notre Histoire, en faveur de Navin Ramgoolam, Bérenger et les autres de l'Alliance du Changement. Une victoire écrasante qui n'arrête pas de se célébrer dans la liesse populaire depuis avec concerts, rallyes et autre meeting de remerciement.

Et après, il se passe quoi ? Le peuple a mis brutalement à la porte l'ancien gouvernement dans l'espoir de pouvoir respirer un peu, de retrouver un sentiment de sécurité, de liberté... et surtout son pouvoir d'achat ! Le nouveau gouvernement a du pain sur la planche pour combler tous ces espoirs, toutes ces attentes bien légitimes. Il lui faudra redresser une situation économique à la dérive, redonner à la roupie de la valeur, trouver des moyens de créer de la richesse ainsi que des emplois et des opportunités pour les jeunes et les encourager à rester au pays, combattre efficacement la propagation de la drogue dans notre petite île ainsi que d'autres fléaux, rétablir un sentiment de confiance, de justice, d'équité, de bien-être sur le long-terme auprès d'une population traumatisée par des dernières années bien difficiles à plusieurs niveaux... entre beaucoup d'autres défis.

Même si avec Navin Ramgoolam et Paul Bérenger, on a l'impression de refaire du neuf avec du vieux, on ose espérer que les leçons du passé leur auront, en effet, servi pour se remettre en question et faire vraiment mieux cette fois. On espère aussi que les jeunes de l'équipe, main dans la main avec les moins jeunes, sauront reprendre le flambeau pour nous amener vers une meilleure île Maurice. Nous n'attendons pas un gouvernement sans défaut mais un gouvernement qui fait de son mieux au service du peuple.

Car le peuple veille, le peuple reste vigilant et il n'hésitera pas à s'élever contre ceux qui ne le respecteront pas et ceux qui ne travailleront pas à son service mais pour leurs intérêts personnels. Le nouveau gouvernement est prévenu... et condamné à ne pas décevoir ceux qui l'ont plébiscité mais aussi ceux qui ne l'ont pas fait... Car un gouvernement, un bon gouvernement, n'est pas là pou get figir me pou travay pou tou dimounn. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui tous les espoirs sont permis. Ne nous décevez pas... Sinon le BLD va encore faire son oeuvre !