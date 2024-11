Ile Maurice: La PHQ SST et la SSU Special Intelligence Cell démantelées

Le SP Jagai et l'ASP Seewoo transférés

Dans un contexte marqué par une réforme et un réajustement des priorités au sein de la police, le commissaire de police (CP) Rampersad Sooroojebally a pris la décision de dissoudre plusieurs unités spécialisées. Ces réformes incluent la dissolution de la Special Supporting Unit Intelligence Cell (SSUIC), dirigée par l'assistant surintendant de police (ASP) Rajkoomar Seewoo, de la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU) et de la Force Crime Intelligence Unit (FCIU), sous la direction de l'ASP Faraaz Mooniaruth. Cette série de décisions vise à redéfinir les priorités de la Mauritius Police Force et à mettre fin à certains dysfonctionnements structurels.

Le vendredi 15 novembre, à la suite de premières indications dans la presse la veille, les ordres de transfert ont été publiés en soirée, confirmant la réaffectation de plusieurs officiers clés et hommes de main de l'ancien CP Anil Kumar Dip. Ainsi, l'ASP Seewoo, ancien chef de la SSUIC, a été transféré à la Metropolitan North, tandis que l'ASP Mooniaruth de la FCIU a été réaffecté à la Northern Division. De même, le sergent Arnasala, ex-membre de la DCIU, a été déplacé à la Western Division.

Une autre mesure significative a été la dissolution de la Special Striking Team (SST) unité créée en 2022 par l'ex-CP Anil Kumar Dip et placée sous la direction du surintendant de police (SP) Ashik Jagai. Cette équipe a cessé d'exister après avoir été impliquée dans plusieurs interventions controversées, marquées par des arrestations notables, comme celles de Bruneau Laurette, de l'avocat Akil Bissessur et ses proches ainsi que de Vimen Sabapati. Elle a également été au coeur d'enquêtes majeures, telles que l'affaire du cuivre de MT et les Moustass Leaks, qui ont conduit à l'arrestation de Sherry Singh. Toutefois, la légitimité de cette unité a été souvent mise en doute en raison d'accusations graves de fabrication de preuves (drug planting), ce qui a terni sa réputation et miné la confiance du public.

Les réaffectations se sont étendues à d'autres unités. Une vingtaine de membres de la VIPSU ont été transférés vers l'Eastern Division, une trentaine vers la Central Division, et une autre trentaine a été envoyée à la Northern Division. Les membres de la SSUIC, dissoute elle aussi, ont été répartis entre différentes divisions. Une dizaine d'entre eux ont été intégrés à la nouvelle équipe de la SST, malgré la controverse qui entoure cette dernière. En congé actuellement, le SP Jagai reprendra son service le 15 janvier 2025, avec une affectation à l'Eastern Division.