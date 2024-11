Maroc: Championnat du pays Equiplay (Pony-games/10 ans et plus) - Le Cercle amical français de Casablanca sacré

Skhirat — Le Cercle amical français de Casablanca s'est adjugé, dimanche à la carrière Sidi Berni à Skhirat, le championnat du Maroc Equiplay, catégorie pony-games, réservée aux chevaux âgés de 10 ans et plus.

Composée de Mohamed Foutouh et Abderahmane Sadik, l'équipe du Cercle amical français de Casablanca a remporté lé titre avec un total de 38 points, devant l'équipe "Amsterdam" du Royal Club Equestre Dar Es Salam (Adam El Fekkak et Jad Marrakchi Benjaafar/26 points) et l'équipe Nairobi du Royal Club Equestre Dar Es Salam (Azime-Allah El Kadiri et Mayar Aouifi/24 points).

Pour ce qui est de la compétition "Equifun" (6 à 9 ans), la victoire est revenue à l'équipe "Rome" du Royal Club Equestre Dar Es Salam, composée de Alya El Alami et Rami El Alami avec un total de 139,47sec. Elle a devancé l'équipe "Accra du Royal Club Equestre Dar Es Salam, composée de Yazid Mestour et Cydrah Aouifi (181,79sec) et l'équipe du Royal Club Equestre du Lac à Salé (Ahmed Ghali Ziad et Arwa Boutour/194,23sec).

S'agissant d'"Equifun" (10 ans et plus), l'équipe "Lac 4" du Royal Club Equestre du Lac à Salé, composée de Yasser Ben Barka et Youssef Nadim, a remporté le titre après avoir bouclé le parcours en 217,28sec. L'équipe du club Etrier de Casablanca, composée de Sara Nasri et Layal Cherif Kanouni, est arrivée deuxième, avec un total de 251,84sec, tandis que l'équipe "Lac 1" du Royal Club Equestre du Lac à Salé (Maria Farahi et Mohamed Rayane El Mansori) a terminé la compétition à la troisième place avec un total de 290,64sec.

Le programme de cette compétition a compris des jeux réservés aux poneys, par équipes ou paire, outre une épreuve pour jauger le talent des jeunes cavaliers en termes de manœuvre, d'agilité, de précision et de saut d'obstacles, tout en parcourant la distance de l'épreuve au temps imparti. A cela s'ajoute un show réservé aux équipes, lors duquel les cavaliers, déguisés, exécutent des prestations sous le son de la musique.

Organisé sous l'égide de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE), le Championnat du Maroc Equiplay englobe trois activités : les Pony-Games, l'Equifun et le Carrousel. Il est ouvert aux cavaliers de tout âge et aux chevaux de clubs ou de propriétaires qualifiés tout au long de l'année.