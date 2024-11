Maroc: Anniversaire de SAR la Princesse Lalla Hasnaa - Une occasion pour célébrer l'engagement de Son Altesse Royale en faveur du développement durable

Rabat — La Famille Royale et le peuple marocain célèbrent, mardi, l'anniversaire de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, qui a fait de l'action climatique et de la diffusion de la culture environnementale son cheval de bataille.

Cet heureux événement, célébré le 19 novembre de chaque année, constitue une occasion renouvelée de mettre en avant les œuvres multiples et nobles de SAR la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement, qui continue de se distinguer par son engagement personnel aussi bien dans les domaines de la bienfaisance et de la diplomatie, que de la culture et du climat.

Ainsi, le 1er décembre 2023, Son Altesse Royale a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux travaux du Sommet mondial de l'Action climatique, organisé à Dubaï aux Émirats Arabes Unis, dans le cadre de la 28è Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28).

Le 6 décembre, SAR la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement, a visité le pavillon "The UAE House of Sustainability" et le Pavillon du Royaume du Maroc à la 28ème Conférence des parties sur le changement climatique.

Toujours dans le cadre de la COP28, Son Altesse Royale a participé, le 8 décembre, à la première réunion annuelle de Haut Niveau de l'initiative "Partenariat pour une éducation verte", organisée par l'UNESCO et le ministère de l'Éducation des Émirats Arabes Unis.

Le 19 février dernier, et sur Très Haute Instruction de SM le Roi, LL.AA.RR les Princesses Lalla Meryem, Lalla Asmaa et Lalla Hasnaa avaient été reçues à déjeuner au Palais de l'Élysée, à l'invitation de Madame Brigitte Macron.

Le 21 mai 2024, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a présidé, à Fès, le Conseil d'Administration de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement, avant de procéder, le même jour, à l'inauguration du parc historique Lahboul de Meknès après sa rénovation.

Trois jours plus tard, Son Altesse Royale a présidé, à Fès, la cérémonie d'ouverture de la 27ème édition du Festival de Fès des Musiques sacrées du Monde, organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, sous le thème : "La quête de l'Esprit Al-Andalus".

Le 14 octobre, SAR la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel de Rabat, a présidé le Conseil d'Administration de la Fondation.

Son Altesse Royale a, en outre, présidé, le 20 octobre à Rabat, le Grand Prix de saut d'obstacles de Longines Global Champions Tour 2024, une prestigieuse compétition qui s'est déroulée pour la première fois en terre africaine, dans le cadre de l'Année culturelle Maroc-Qatar 2024.

Le 24 du même mois, SAR la Princesse Lalla Hasnaa et S.E. Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Al Thani ont présidé, au Palais El Badii à Marrakech, le dîner de gala de la "Fashion Trust Arabia", un événement organisé dans le cadre de l'Année Culturelle Qatar-Maroc 2024.

Le 29 octobre, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, et Madame Brigitte Macron, ont visité le Jardin d'essais botaniques de Rabat.

Plus tard dans la journée, et sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, SAR la Princesse Lalla Hasnaa, accompagnée de Mme Brigitte Macron, a procédé à l'inauguration du Théâtre Royal de Rabat.

Le même jour dans la soirée, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de LL.AA.RR les Princesses Lalla Khadija, Lalla Meryem, Lalla Asmaa et Lalla Hasnaa, a offert, au Palais Royal à Rabat, un dîner officiel en l'honneur du Président de la République française, S.E.M. Emmanuel Macron et de son épouse Mme Brigitte Macron.

Le 1er novembre, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, accompagnée de S.E. Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Al-Thani, a procédé, à Doha, à l'inauguration du pavillon marocain "Dar Al Maghrib", un espace immersif dans la culture et l'histoire marocaines, aménagé à l'occasion de l'Année Culturelle Qatar-Maroc 2024.

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa et S.E. Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Al Thani ont ensuite visité les expositions "Splendeurs de l'Atlas, un voyage à travers l'héritage du Maroc" et "Ektashif : Maroc", organisées au Musée d'Art Islamique à Doha dans le cadre également de l'Année Culturelle Qatar-Maroc 2024.

Avec des actions et des activités riches et diversifiées, SAR la Princesse Lalla Hasnaa fait montre d'une détermination et d'un engagement profonds et inégalés, qui ne cessent d'inspirer et de faire la fierté de tout un peuple.