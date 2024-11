Ile Maurice: Fête nationale devant le Parlement - Merci Moris

Hier matin, Port-Louis a vibré au son des tambours et vuvuzelas alors que des milliers de Mauriciens se sont rassemblés devant le Parlement pour célébrer la victoire historique de l'Alliance du changement aux élections générales du 10 novembre. Avec un score écrasant de 60-0 face à l'Alliance Lepep de Pravind Jugnauth, cette coalition a su captiver le cœur de la nation.

Deux scènes étaient dressées pour accueillir des artistes locaux, qui ont fait résonner leurs voix et instruments pour une foule en liesse. Pooven Raagalayam a donné le ton en interprétant l'hymne national au violon, un moment empreint de solennité. Norah Julie, drapeau à la main, a ému les Mauriciens avec sa chanson patriotique Ini. Denis Claude Gaspard, fidèle à son style humoristique, a ravi le public avec Kot mo'nn fote, tandis qu'Oeson a fédéré les spectateurs grâce à son énergie communicative.

Les performances se sont enchaînées avec Yousouf Ally et ses chansons de Bollywood, alors que Bilygane a fait chanter la foule avec Ki zot problem ar nou et Retourn mwa sa lepok-la. Pour sa part, Nitish Joganah a présenté un texte inédit en hommage à l'alliance victorieuse, saluant l'entrée au Parlement de Rezistans ek Alternativ, symbolisé par un papillon. Chelsea a enflammé la scène avec Mo pa koz mandarin, tandis que Raquel et Boombang de 666 Armada ont captivé le public avec leurs titres phares.

Les Bhojpuri Boys, Alain Ramanisum et DJ Ejilen Faya ont également contribué à l'ambiance festive, reprenant leurs classiques et animant la foule jusqu'au temps des discours. Au-delà des performances artistiques, les discours des orateurs ont marqué les esprits. Babita Thannoo, élue dans la circonscription no 8, a adressé un vibrant message d'espoir aux femmes qui, dit-elle, ont joué un rôle clé dans la campagne électorale. Son intervention a été chaudement applaudie par la foule et saluée par Paul Bérenger, le leader des Mauves.

Portant des drapeaux aux couleurs de l'Alliance et des quadricolores, en chantant le fameux BLD, les Mauriciens, jeunes et moins jeunes, ont célébré dans une unité exceptionnelle. Si certains espéraient un jour férié pour prolonger les festivités, l'essentiel était ailleurs : ce rassemblement a témoigné d'une volonté collective de changement et d'une fierté retrouvée. Le rassemblement a été marqué par la présence de Jean Paul.

Venu de Triolet sur son scooter, il avait un passager particulier : l'effigie de l'ex-Premier ministre Pravind Jugnauth en prison. Une idée, dit-il, qui lui est venue en pensant aux scandales qui ont choqué l'île durant les cinq dernières années.