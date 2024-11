Ile Maurice: Franco Quirin, un choix logique !

Après la victoire retentissante de l'Alliance du Changement aux élections générales du 10 novembre dernier, les yeux sont braques sur la constitution du cabinet ministériel. Les spéculations vont bon train quant au choix des ministres et le vœu de la population c'est que les personnes les plus compétentes soient choisies pour les différents maroquins.

A l'évidence, de nombreux lobbies sont à l'oeuvre dans les coulisses. Et quand tous ses candidats sont élus, il est encore plus compliqué de satisfaire. Ce serait un très mauvais signal que quelqu'un soit nommé pour satisfaire des considérations communautaristes ou castéistes.

Trop souvent, on a vu que des ministères comme ceux de la Jeunesse et des Sports ou des Arts et de la Culture sont revenus à des élus n'ayant pas les compétences requises uniquement pour qu'une section de la population soit représente au cabinet. Il ne faut pas que Na- vin Ramgoolam tombe dans ce piège !

Qu'on se le dise, le bilan de Stéphan Toussaint à la tête du ministère de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs (MAJSL) n'est pas exceptionnel même si les résultats enregistrés par nos athlètes ont été remarquables ces dernières années. Il y a tant à faire pour rendre au sport ses lettres de noblesse !

Pas question que le sport soit le parent pauvre. Un choix judicieux s'impose. Il est essentiel d'avoir à la tête de ce ministère une personne qui ait une bonne maîtrise du sujet, qui soit dynamique et passionnée. Le choix logique est Franco Quirin. Le troisième député de la circonscription no 20 est responsable du dossier sport du Mouvement militant mauricien (MMM) à l'Assemblée nationale. Il a abordé maints problèmes touchant le sport et les sportifs à travers ses questions parlementaires depuis 2010.

Dans son manifeste électoral, l'Alliance du Changement a présenté un chapelet de mesures. Un néophyte aura du mal à les mettre en oeuvre. Le temps qu'il comprenne les rouages, le mandat de cinq ans sera peut-être déjà arrive à son terme !

Franco Quirin connaît les besoins et les difficultés de nos athlètes. Il pourra élaborer un plan en leur faveur. Il est pleinement conscient de la situation chaotique dans laquelle se trouvent certaines des disciplines sportives surtout le football.

Il a œuvré pour le développement du sport quand il était conseiller (1996-2005) et maire de Beau-Bassin-Rose-Hill (2000-2001) et avec les idées dont il est porteur, il est bien capable de le faire à un plus haut échelon désormais !