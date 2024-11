Ile Maurice: Le suspect parle de fausse accusation

Un habitant de Nouvelle-France, âgé de 25 ans, a été arrêté, jeudi après la plainte de sa petite amie, une policière de 25 ans également. Selon la jeune femme, elle était de service à l'école du gouvernement de Nouvelle-France lors du dépouillement quand, vers 21 heures, elle s'est rendue à la boutique pour s'acheter un en-cas. C'est alors que son petit ami l'a contactée sur son téléphone portable et lui a demandé de le rejoindre devant l'école, ce qu'elle a fait. Ce dernier lui a ensuite demandé de l'accompagner dans sa voiture garée à proximité.

Une fois dans la voiture, il aurait verrouillé les portières et s'est dirigé vers le cimetière de la région, tout en lui adressant, sur un ton fort et colérique, les paroles suivantes : «Kit sa travay-la. Zordi mo pou touy twa parski to pena letan pou mwa. Tir sa iniform-la. Zordi to pou resign depi to travay.» Ensuite, ils se sont dirigés vers Midlands où son petit ami aurait commencé à l'agresser, lui donnant des coups de poing au visage et déchirant son chemisier.

Lors de son interrogatoire, le suspect a nié en bloc les accusations portées contre lui, évoquant une fabulation. Selon le jeune homme, une dispute aurait éclaté lorsqu'il a découvert que sa petite amie le trompait. D'après ses dires, il souhaitait vérifier le téléphone portable de la jeune femme, qui aurait alors perdu son sang-froid, déchiré elle-même sa chemise et inventé de toutes pièces cette histoire d'agression. Il est représenté par Mes Nirmal Busgopaul et Sonali Doolooa.