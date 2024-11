Cote d'Ivoire: Tennis/ Abidjan Itf juniors tour - Francky Hoimian, l'homme à abattre cette saison

Quarante jeunes tennismen (29 garçons et 11 filles) venus des quatre coins du monde s'affrontent depuis lundi sur les courts du central tennis club de Cocody. C'est un rendez-vous mondial capital pour plusieurs jeunes à travers le monde. Un événement de la fédération internationale de tennis (Itf) organisé tous les ans dans la capitale économique ivoirienne par Boniface Papa Nouveau, sous l'égide de la fédération ivoirienne de tennis (Fit). Ce sont des occasions pour tous ces jeunes tennismen de grappiller des points en vue du classement international.

Parmi eux, une dizaine d'Ivoiriens dont trois jeunes filles. Tous espèrent que le trophée final restera à Abidjan, comme lors des tournois du mois d'avril dernier, avec le sacre de Francky Hoimian. L'Ivoirien avait cassé la baraque jusqu'à tomber en finale, le Nigérian Daniel Adéléyé ( 6/2; 4/6;6/3).

En tout cas, pour le moment tout se passe bien pour les Ivoiriens. Hormis le jeune Kouadja, surpris d'entrée de jeu par un jeune français sorti de nul part, Koffi Nadal et Francky Hoimian tiennent la barre. "C'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve encore à disputer ce tournoi. Il y a un peu moins d'engouement cette année, mais la détermination et la volonté de progresser n'ont pas faibli ", confie Francky Hoimian. Le premier tournoi doté de 30 points (J30) pour le vainqueur qui a débuté lundi, connaîtra son apothéose le week-end. Il sera suivi d'un second tournoi du 18 au 23 novembre.

Pour Boniface Papa Nouveau directeur du tournoi, c'est toujours une joie immense de contribuer au rayonnement de son pays. Cela dit, ce n'est pas facile pour l'organisateur qui n'a toujours pas les soutiens institutionnels adéquats. "Mais on garde espoir. C'est notre passion. Il fallait absolument organiser ce tournoi pour ne pas perdre la confiance auprès de la fédération internationale de tennis", avoue Boniface Papa Nouveau. Il a demandé et obtenu de l'Itf cette belle tribune d'expression de la jeunesse et de promotion de la Côte d'Ivoire, pour combler un manque.

Tout a bien commencé en 2017 avec un appui ô combien précieux de la Première Dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, qui a parrainé les trois premières éditions (2017, 2018, 2019). Ce qui a permis au tournoi d'asseoir sa notoriété en Afrique et dans le monde. Une vitrine prestigieuse pour la destination Côte d'Ivoire, tant au niveau touristique, culturel et sportif.

A preuve, depuis 2023, deux nouveaux tournois de grades supérieurs ont été accordés à la Côte d'Ivoire par la Fédération internationale de tennis, portant ainsi à quatre le nombre de semaines de tournois internationaux organisés chaque année dans le pays. Après ceux qui ont eu lieu au mois d'avril, il ne fallait absolument organiser ceux du mois de novembre. D'où ce sacrifice consenti en ce moment par le directeur du tournoi, dont le rêve est de pouvoir organiser des tournois de grade 3 (100 points), qui vont mobiliser de grands champions mondiaux de la discipline en Côte d'Ivoire.