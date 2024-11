Congo-Kinshasa: Ilda Amani - « Peu importe d'où nous venons, nos rêves sont valides et méritent d'être poursuivis avec détermination »

Ilda Amani, la Miss de la République démocratique du Congo qui a participé au concours Miss Univers au Mexique a encouragé, sur son compte X, a encouragé les jeunes filles congolaises à poursuivre leur rêve pour atteindre le sommet.

« L'aventure Miss Univers s'est achevée, mais c'est avec une immense gratitude et fierté que je regarde ce chemin parcouru. Représenter la République démocratique du Congo sur cette scène mondiale a été un honneur incomparable, un rêve devenu réalité grâce à vous tous. Votre soutien, vos encouragements et votre foi en moi m'ont porté bien au-delà de mes propres limites. À travers cette aventure, j'ai voulu montrer à la femme congolaise et à la jeune fille que tout est possible. Que peu importe d'où nous venons, nos rêves sont valides et méritent d'être poursuivis avec détermination et foi », a écrit Ilda Amani.

Selon elle, ce parcours est la preuve qu'avec du courage et de la persévérance, chaque sommet peut être atteint.

A travers sa participation, elle affirme avoir porté la voix de la RDC et célébré la force, la résilience et la beauté des femmes congolaises.

« Ce n'est pas une fin, mais un nouveau chapitre qui commence. Toujours reconnaissante, je reste engagée à porter haut les valeurs de notre nation, à inspirer et à oeuvrer pour un avenir meilleur », a-t-elle ajouté.

La Danoise Victoria KjaEr Theilvig a été élue Miss Univers 2024.

Ilda Amani, née à Kinshasa et originaire de l'île d'Idjwi dans le Sud-Kivu, a représenté la RDC cette année.

Sa participation a marqué un moment historique pour le pays, qui n'avait pas concouru depuis 1985, année où Benita Kanyonga avait atteint la demi-finale de Miss monde et s'était classée troisième à Miss univers.