Madagascar: Coopération régionale - BOVIMA, partenaire du projet sur la filière bovine durable entre le pays et Mayotte

Bonne viande de Madagascar (B0VIMA) se positionne en tant que modèle de la coopération régionale. L'entreprise malgache, spécialisée dans la filière bovine, figure parmi les bénéficiaires du projet de coopération agroalimentaire, visant à établir une filière bovine durable entre Madagascar et Mayotte.

La signature de la convention de partenariat relative à ce projet ambitieux, soutenu par le programme INTERREG VI, a lieu samedi dernier dans les locaux d'Inviso Group, maison-mère de BOVIMA.

Normes européennes

Un projet d'une importance particulière pour la filière bovine régionale quand on sait que son objectif est de créer une chaîne d'approvisionnement fiable et régulière, respectant les normes sanitaires et de traçabilité européennes. Notamment sur la marché mahorais qui, en tant que département français d'outre-mer, est soumis aux normes sanitaires et vétérinaires en vigueur au sein de l'Union européenne. Cette coopération aura le mérite de corriger un non-sens économique et écologique provoqué par le fait qu'actuellement, la majorité de la viande consommée à Mayotte provient du Brésil ou de la Pologne, alors que Madagascar est reconnu pour la qualité de sa viande et son potentiel pour l'approvisionnement de ce marché. Le choix de BOVIMA réside dans le fait que c'est la société qui est capable de satisfaire aux exigences européennes. Et ce, pour la bonne et simple raison que BOVIMA est une entreprise qui dispose des certifications internationales les plus rigoureuses : l'ISO 9001, l'ISO 22000, l'HALAL, et la HACCP.

Standards élevés

Ce partenariat élargit les champs d'intervention de BOVIMA, qui fournit déjà le marché malgache de viande de qualité supérieure. « Avec son mécanisme et ses installations, BOVIMA oeuvre à structurer et moderniser l'ensemble de la chaîne de production malgache, notamment dans l'Anôsy et l'Androy, pour maintenir la qualité élevée de viande que la société offre sur le marché malgache et à termes, faire partie des nouvelles sources d'approvisionnement en viande, plus compétitive et qualitative, de Mayotte », a rappelé Shahim Ismaël, Directeur général d'Inviso Group. Cette coopération vise ainsi à améliorer la qualité des produits offerts sur le marché, en garantissant des standards élevés. Il soutient également l'échange de bonnes pratiques avec le futur abattoir de Mayotte, en vue de dynamiser de manière continue le secteur agricole malgache. De plus, le projet renforce les capacités en termes de normes et de procédures sanitaires, assurant ainsi une production conforme aux exigences internationales.