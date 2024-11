Madagascar: Réseaux sociaux - Des messages frauduleux et des tentatives d'escroquerie, dénoncés par le MEF

Ces derniers temps, des messages frauduleux et erronés circulent sur les réseaux sociaux. Des escroqueries qui sont évidemment passibles de sanctions pénales.

Le dernier en date concerne un soi-disant système de transferts monétaires d'un montant de 450 000 ariary, dénommé Fonds indépendant de transfert d'espèces, accordés à chaque Malgache pour faire face à l'impact de l'inflation.

Extorsion de fonds

Le message invite les internautes à ouvrir un lien pour s'inscrire. Avec ce que cela suppose, de tentative d'extorsion de fonds à l'encontre de ceux qui pourraient tomber dans le piège. Face à ces agissements, le ministère de l'Économie et des Finances invite la population à faire preuve de vigilance. Dans un communiqué publié vendredi dernier, le MEF dénonce ces messages frauduleux qui ne sont ni plus ni moins que des tentatives d'escroquerie. « Le ministère de l'Économie et des Finances tient à préciser que le message frauduleux qui circule sur les réseaux sociaux prétendant octroyer une aide de 450 000 ariary est totalement faux et infondé », indique le communiqué du MEF.

Appel à la vigilance

Ce département insiste sur le fait que « cette information est erronée et que le ministère, sous la direction de la ministre, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, appelle à une vigilance constante face à ces diverses tentatives d'escroquerie ». Ces actes malveillants sont condamnables et susceptibles de poursuites judiciaires. Des mesures sont probablement prévues par le MEF et les forces de l'ordre pour démanteler les auteurs de ces escroqueries sur le Net. Pour rappel, les liens officiels du MEF sont : https://www.mef.gov.mg/ pour le site web, https://www.facebook.com/MINISITERA pour la page Facebook, https://www.linkedin.com/in/mef-madagasikara-madagascar/ pour le compte Linkedin et enfin https://x.com/ManagerMef pour Twitter.