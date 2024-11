Congo-Brazzaville: Santé - Le pays adopte les stratégies Whopen et PEN Plus pour impulser la lutte contre le diabète

Le ministère de la Santé et de la Population, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a lancé le 14 novembre à Brazzaville les projets PEN Plus et Whopen, deux stratégies pour s'attaquer au diabète et aux maladies non transmissibles graves dans toutes les formations sanitaires du pays.

Les deux stratégies prévoient le renforcement de la capacité des hôpitaux de district et des autres établissements de référence en vue de pouvoir « dépister et prendre en charge rapidement le diabète et les maladies non transmissibles graves » ainsi que « réduire le nombre de décès ».

Le lancement des projets Whopen et PEN Plus cadre avec la mise en oeuvre du pacte mondial de lutte contre le diabète en Afrique, adopté par les Etats en juillet dernier, lors du 74e Comité régional de l'OMS pour l'Afrique.

A la faveur de la 33e Journée mondiale du diabète, les stratégies Whopen et PEN Plus mettent l'accent sur l'amélioration de la prestation des soins du diabète qui ne se limitent pas à la gestion de la glycémie. La gestion au quotidien du diabète prend en compte le stress, l'angoisse et parfois même la dépression et selon une étude, environ 30 % des patients ont une dépression probable et/ou une détresse élevée liée au diabète 2.

« Briser les barrières, combler les écarts » est le thème retenu cette année pour commémorer la Journée mondiale du diabète. Il souligne le bien-être physique, mental, émotionnel et encourage les malades à mieux vivre avec cette affection. En 2024, la stratégie adoptée par Congo est essentielle pour favoriser la campagne de sensibilisation, la prévention des cas, la réduction des coûts et les soins efficaces à la portée des malades du diabète sucré ainsi qu'à leur bien-être. Par exemple, la stratégie Whopen est un ensemble de protocoles destinés à l'usage des médecins et des paramédicaux dans les formations sanitaires périphériques.

Les projets ont pour but de réaliser des progrès significatifs dans l'amélioration des résultats en matière de santé publique, de fournir les services essentiels pour traiter les maladies non transmissibles (MTN) dont le diabète et promouvoir la recherche afin d'actualiser les données.

PEN plus est une stratégie intégrée de prestation de soins visant à alléger le fardeau du diabète et les MTN parmi les enfants et les jeunes adultes les plus pauvres, en augmentant l'accessibilité et la qualité des services de soins chroniques pour les affections graves, telles que le diabète de type 1, les cardiopathies rhumatismales, la drépanocytose et autres.

Dans le cadre de la lutte contre le diabète, la ville de Brazzaville a retenu quatre sites pour se faire diagnostiquer, notamment l'esplanade du Centre national de la radio et de la télévision, le Centre sportif de Makélékélé, la corniche et au village du diabète.

Au Congo, la phase expérimentale du projet PEN Plus avait concerné vingt districts sanitaires sur les cinquante-deux que compte le pays et trente-deux districts sanitaires restent à couvrir. A la phase pilote du projet, cent quarante-cinq agents de santé ont été formés, cent vingt-trois centres de santé intégrés ont été équipés en matériels, neuf cent-vingt-quatre nouveaux cas de diabète ont été dépistés. Les résultats rapportent que les Congolais âgés de 25 à 44 ans sont les plus exposés à l'obésité ainsi qu'au diabète.

« Il nous faut agir dès maintenant. Il faut sensibiliser à tous les niveaux nos communautés à une bonne hygiène de vie, à la pratique du sport au quotidien et lutter contre l'inactivité physique », a déclaré le ministre Gilbert Mokoki, en charge de la Santé et de la Population.