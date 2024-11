Gabon: La nouvelle Constitution adoptée à 91,80% des voix

Le nouveau texte fondamental du pays proposé par les autorités de la transition a été adopté à 91,80% des voix lors du référendum organisé samedi, selon les résultats provisoires publiés le 17 novembre.

Selon le ministre de l'Intérieur, Hermann Immongault, le taux de participation au référendum a atteint 53,54%. En effet, plus de 850 000 électeurs gabonais se sont rendus, le 16 novembre, aux urnes pour se prononcer sur le projet de la nouvelle Constitution. Ce référendum constitutionnel est la dernière étape du dialogue national inclusif lancé en avril dernier.

Le texte fondamental, présenté comme un pilier de la transition démocratique, instaure un régime présidentiel. Le mandat présidentiel sera de sept ans, renouvelable une seule fois. Le président pourra dissoudre l'Assemblée une fois par mandat, tandis que le Parlement aura le pouvoir de le mettre en accusation. La réforme interdit également la succession familiale à la présidence et impose des critères stricts : les candidats devront avoir entre 35 et 70 ans et être nés d'au moins un parent gabonais.

Portée par le général Brice Oligui Nguema, président de la transition, cette réforme intervient après le coup d'État d'août 2023. Ce dernier avait renversé Ali Bongo, dont le régime était critiqué pour « une mauvaise gestion des richesses pétrolières, laissant un tiers de la population dans la pauvreté ».

Cette échéance électorale, qui s'inscrit dans le cadre du calendrier établi par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, représente une étape majeure vers le retour à l'ordre constitutionnel normal et l'organisation de l'élection présidentielle libre et transparente, selon les autorités du pays.