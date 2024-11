Ile Maurice: Atteint d'une maladie rénale chronique

Enchaînant les coups du sort depuis quelques années, Prakash est un homme affaibli, bouleversé par la maladie. Alors qu'il va bientôt subir une greffe de rein, il doit encore lutter contre les complications de santé, en gardant à l'esprit que chaque soin a un coût et qu'il faut trouver l'argent nécessaire. Epaulé par l'association Enn Rev Enn Sourir, il en appelle à la générosité des Mauriciens.

Il est en Inde depuis le mois d'août et il devra encore y rester un bout de temps. Son quotidien ? Les allers-retours à l'hôpital et les traitements qui n'en finissent plus. Depuis quelques années, Prakash qui vient de fêter ses 42 ans, enchaîne les déboires, une complication de santé venant après l'autre. 2022, il a le covid et dans la foulée, il doit faire face à une maladie rénale chronique qui affecte ses deux reins. Il entame la dialyse, mais 1 an et demi plus tard, son état s'empire.

Prakash ne peut plus marcher, il bouge difficilement les mains. Il décide alors de partir en Inde pour se faire soigner et là-bas, c'est le choc. Deux artères au niveau de son pied, ainsi que trois artères du cœur sont bouchées. Prakash passe deux mois en Inde, mais quelque temps après son retour à Maurice, il est de nouveau très mal en point. Août, il repart en Inde et consternation, on lui diagnostique une tuberculose, qui jusqu'alors, n'avait pas été détectée.

Lutter malgré tout

S'il se sent mieux actuellement, la route vers la guérison est encore longue. Vers la fin de novembre, il devra normalement subir une transplantation rénale. Son épouse lui fera don d'un rein. En attendant, Prakash tient bon. Alors qu'il a dû laisser son travail de côté le temps de se faire soigner, ce papa d'un enfant de 4 ans ne souhaite qu'une chose, retrouver une vie normale.

Certes, il y a la maladie, mais il y a aussi l'aspect financier à ne pas négliger. Les fonds manquent, mais Prakash a besoin de se faire soigner. Il en appelle à la générosité de tout un chacun pour pouvoir réunir la somme de Rs 1,129,800.

Pour soutenir Prakash, vous pouvez faire un don au numéro de compte (MCB) suivant : 000446714739 - Enn Rev Enn Sourir

Infos pratiques

Enn Rev Enn Sourir - Tél. : (+230) 5909 9219 / Site web : ennrevennsourir.org