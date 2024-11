Ile Maurice: Entre frustrations et espoirs

Depuis jeudi, les Casernes centrales ont un nouveau patron : Rampersad Sooroojebally, qui fait son retour au sein de la force policière. Le nouveau commissaire de police (CP) a pris ses fonctions vendredi matin. Pour beaucoup, il est l'homme de la situation, reconnu pour sa discipline et sa rigueur et qui a marqué son passage aux Casernes centrales avec un style qui lui est propre.

Lorsque Rampersad Sooroojebally dirigeait la brigade antidrogue (ADSU), il n'hésitait pas à descendre sur le terrain et à s'impliquer personnellement dans les opérations. Au cours de sa carrière, il a également été affecté à la Police Training School, à la Special Supporting Unit (SSU) et à la Very Important Person Security Unit (VIPSU), entre autres. Lors de la visite de Jean-Paul II en 1989, il avait fait partie de la garde rapprochée du pape.

Cependant, son arrestation en 2015 dans l'affaire Roche-Noires avait terni sa riche carrière. Cette affaire a finalement été rayée par la cour intermédiaire en 2019. Mais le retour de Rampersad Sooroojebally, 74 ans, ne fait pas que des heureux dans les forces de l'ordre. Pour certains policiers, cette nomination a été une douche froide. La Police Fighters Union a adressé une lettre au Premier ministre.

Elle souhaite un commissaire à l'écoute de la police pour le bien-être de tous. Les membres de ce syndicat, qui se rencontrent demain, comptent solliciter une rencontre avec le nouveau CP afin que la force policière puisse travailler dans la sérénité.

Avec l'arrivée d'un nouveau CP, la réorganisation semble difficile à digérer pour certains policiers. «Sak fwa enn komiser rekas partou, transfer. Kouma pe fer sa bann transfer-la? Eski pe fer enn assessment lor bann polisie, get bann polisie-la ki case detect avan transfer ou bien pe transfer brit zis pou montre pe demantle pe transfer? Ki fer pe pran tou bann polisie ek met dan mem panie?», confient certaines sources. «Nous sommes démotivés. Nous nous sommes donnés à fond pour recueillir des informations afin de résoudre des meurtres ou des cambriolages. C'est cela notre récompense ? Nous sommes blessés par la façon dont on nous traite», poursuivent-elles.

Rappelons que la PHQ Special Striking Team du SP Ashik Jagai, la SSU Special Cell de l'ASP Rajcoomar Seewoo et la Force Criminal Intelligence Unit, dirigée par l'ASP Faraaz Mooniaruth, ont déjà été démantelées. D'autres unités seront aussi revues, comme la Major Crime Investigation Team (MCIT) qui a été divisée en deux, soit la MCIT Nord et la MCIT Sud. La MCIT Sud, dirigée par le SP Ghoora, a souvent suscité la controverse avec les arrestations de Roshi Badhain et de Sherry Singh. Sollicité pour une déclaration après son retour aux Casernes centrales et à la suite de certaines frustrations ressenties après ses mesures et mutations dans la police, Rampersad Sooroojebally nous a répondu qu'il se prononcera en temps et en lieu.