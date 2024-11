Algérie: 27e édition du SILA - Plus de 4 millions de visiteurs

Alger — La 27e édition du Salon international du livre d'Alger (SILA) organisée du 6 au 16 novembre, au Palais des Expositions des Pins maritimes (Safex), a accueilli "plus de 4 millions de visiteurs", a indiqué, dimanche, le Commissaire du Salon, Mohammed Iguerb.

La 27e édition du SILA a enregistré "un chiffre record" de "4 millions 300 mille visiteurs, avec un pic (863 000 visiteurs), vendredi 15 novembre, a souligné M. Iguerb, relevant que cette manifestation a été marquée par une affluence sans précédent de lecteurs dès le premier jour du Salon où les différents stands, les salles de conférences et les séances-dédicaces ont accueilli un public passionné de lecture venu des quatre coins du pays".

Il a ajouté que cette édition, organisée sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et sous le parrainage de la ministre de la Culture et des Arts, Mme Soraya Mouloudji, a été placée sous le slogan "Lire pour triompher", rappelant qu'elle "a coïncidé avec la commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de novembre".

Il a souligné que des conférences et des rencontres importantes ont été organisées dans ce cadre, avec la participation de personnalités éminentes venues de différents pays arabes et étrangers pour partager leurs témoignages autour des ouvrages et écrits sur l'histoire de la Révolution algérienne.

Le commissaire a aussi souligné que ce salon qui pris fin samedi, après dix jours d'activités, a été marqué, au dernier jour, par la remise du Prix "Mon premier livre" dans sa première édition, et l'annonce du Prix "Meilleur stand", attribué à l'Etat du Qatar. Cet événement a également été rehaussé par la présence de différentes personnalités, dont Mme Mouloudji et une délégation officielle du Conseil de la nation et de l'Assemblée populaire nationale (APN), de l'ambassadeur de l'Etat du Qatar en Algérie et une pléiade d'écrivains et d'intellectuels algériens, a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, "l'espace Palestine", "l'espace Afrique" et les grandes salles de conférences ont connu "une affluence notable, avec un programme culturel et littéraire riche et complet (...) en consacrant des conférences et des rencontres à la Révolution du 1er novembre 1954, la cause palestinienne, la question sahraouie, et un programme spécial à l'invité d'honneur, l'Etat du Qatar et à l'Afrique".