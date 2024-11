Tunisie: Énergie solaire - Le ministère de la Jeunesse et des Sports s'engage dans la transition énergétique

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, a signé vendredi 15 novembre 2024 une décision conjointe pour le lancement de projets d'autoproduction d'électricité à partir de l'énergie solaire et de programmes d'efficacité énergétique dans plusieurs institutions et établissements relevant de son ministère.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet national « Transition énergétique dans les institutions publiques », piloté par l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie. La cérémonie de signature s'est tenue en présence de Chokri Ben Hassan, chef de cabinet, de Abdelmounem Chaâfi, directeur général des services communs, de Nafaâ El Bakkari, directeur de l'énergie solaire à l'Agence nationale et chef du projet, ainsi que de Mariem Zrig, experte technique.

Un projet national ambitieux pour 22 ministères

Le projet vise à encourager les institutions publiques à investir dans l'efficacité énergétique et à installer des systèmes photovoltaïques pour l'autoproduction d'électricité. Il entend promouvoir les énergies renouvelables, réduire la dépendance aux énergies fossiles et rationaliser la consommation énergétique dans les établissements publics.

Le programme concernera 22 ministères et prévoit l'intégration progressive des technologies solaires et des solutions d'économie d'énergie, dans un cadre de développement durable.

Pour le ministère de la Jeunesse et des Sports, une première phase de mise en oeuvre a déjà débuté avec l'installation de stations photovoltaïques au siège du commissariat régional de la jeunesse et des sports de Bizerte ainsi qu'au Centre des stages et des vacances de Chat Mami. La deuxième phase, qui inclura le siège central du ministère, sera étendue progressivement à d'autres établissements sous tutelle selon un calendrier planifié.

Le ministre Sadok Mourali a réaffirmé que ce projet constitue une étape majeure vers une gestion énergétique plus responsable et durable au sein des institutions publiques, tout en renforçant les engagements de la Tunisie en matière de transition énergétique.