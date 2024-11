Madagascar: Vie des entreprises - Vivo Energy du pays entre de bonnes mains

"Au cours d'une soirée mémorable au Novotel, le jeudi 14 novembre, Adel Saadallah a été officiellement nommé nouveau Directeur Général de Vivo Energy Madagascar, un moment que les invités de marque garderont en mémoire pour longtemps encore."

Une passation dans la pure tradition des grandes entreprises. Où la qualité des personnalités venues honorer l'invitation ont été à la hauteur de l'évènement. Membres du gouvernement, ambassadeurs, chefs d'entreprises, diplomates... ont fait le déplacement. Dans la soirée du jeudi 14 novembre au Novotel d'Ivandry, Mondher Bouhouche, après six ans de bons et loyaux services, a passé le flambeau à Adel Saadallah, nouveau Directeur Général de Vivo Energy Madagascar »

Adel Saadallah a pris officiellement ses nouvelles fonctions de Directeur Général de Vivo Energy Madagascar le 1er novembre 2024. Depuis 2020, Adel Saadallah occupait le poste de Directeur du Réseau des stations-services au Kenya où il a supervisé la croissance et le développement de 320 stations-service dans ce pays où Vivo Energy opère.

Avant d'occuper ce poste, Adel Saadallah était auparavant Convenience Retail Business Development Manager du Groupe pendant six ans et Directeur Commercial de Vivo Energy Tunisie. Il a débuté sa carrière chez Shell, où il a occupé plusieurs postes dans les filiales et les régions au sein des équipes du Réseau de stations-services et de la Finance, dont celui de Directeur Réseau de l'Égypte. Adel Saadallah est titulaire d'un MBA de l'université de Floride et d'une licence en business et économie managériale de l'Université de New York.

Mondher Bouhouche, quant à lui, a été nommé Vice-Président Retail de Vivo Energy Groupe, a présenté ses remerciements à toutes les parties prenantes et partenaires qui ont contribué à réaliser ses accomplissements durant son mandat à Madagascar. Une expansion exponentielle des activités. Il a mis l'accent sur l'efficacité du personnel et des partenaires de Vivo Energy Madagascar, surtout dans les moments difficiles traversés par le pays. Il a inculqué un esprit de leadership associé à la défense des valeurs développées par le Groupe Vivo Energy. Il a adressé à Adel Saadallah tous ses vœux de réussite et de succès dans ses nouvelles fonctions.

Le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Jean-Baptiste Olivier, a reconnu à leurs justes valeurs les qualités humaines et les clairvoyances de Mondher Bouhouche dans tout ce qu'il a entrepris au pays. Le ministre a soutenu que le marché des hydrocarbures possède une marge de progression digne d'intérêt. Le pays ne compte que 335 stations-services, toutes enseignes confondues, ce nombre peut être doublé ou même triplé vu la taille du marché, a-t-il expliqué

Valery Ramonjavelo, ministre des Transports et de la météorologie a qualifié Mondher Bouhouche d'un véritable ami de Madagascar.

Vivo Energy exerce ses activités et commercialise ses produits dans des pays du nord, de l'ouest, de l'est et du sud de l'Afrique. Le Groupe possède un réseau de plus de 3900 stations -service dans 28 pays, exploitées sous les enseignes Shell et Engen, et exporte des lubrifiants dans plusieurs autres pays africains. Son offre dans les stations-service comprend des carburants, des lubrifiants, des services de cartes, des boutiques, des cafés, des restaurants et des services hors carburant.

Il fournit également aux entreprises des carburants, des lubrifiants, du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des solutions d'énergie solaire dans divers secteurs, comme la marine, les mines, la construction, l'électricité, le transport, les grossistes et la manufacture. La société compte environ 6000 employés, Shell and Vivo Lubricants B.V., qui approvisionne, mélange, conditionne et fournit les lubrifiants de marque Shell.

Arnaud Guichard Vice-Président Exécutif Retail and Commercial du Groupe Vivo Energy ainsi que Peyami Oven Vice-Président Exécutif Maghreb & Indian Ocean du Groupe ont pris part à la fête par des allocutions à la gloire de Vivo Energy.