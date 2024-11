Sénégal: Rassemblement de l'équipe du pays - Boulaye Dia libéré et remis à la disposition de la Lazio

Boulaye Dia ne jouera finalement pas la rencontre Sénégal-Burundi prévue demain mardi 19 novembre au stade Abdoulaye Wade dans le cadre de la 6eme journée des qualifications de la CAN 2025. Victime d'un accès de paludisme qui a conduit à son forfait contre le Burkina Faso, le 14 novembre dernier, a Bamako (0-1) l'attaquant des Lions a été contraint de quitter la tanière hier, dimanche pour, l'Italie après un commun accord entre la Fédération sénégalaise de football et la Lazio de Rome.

Victime du paludisme et contraint de déclarer forfait lors du match contre le Burkina Faso, jeudi dernier, Boulaye Dia a écourté son séjour lors de dernier rassemblement en vue du dernier match que le Sénégal va disputer demain mardi 19 novembre au stade Abdoulaye Wade, contre le Burundi. L'attaquant des Lions vient d'être libéré par la Fédération sénégalaise de football pour retourner en Italie. Même si les résultats du test passés ce samedi ont été négatifs, les conditions physiques ne lui permettaient pas de reprendre, à l'espace de deux jours, sa place pour le prochain match des Lions.

Son club a donc décidé de le rapatrier. « La SS Lazio annonce que, suite aux contacts constants entre le Club et la fédération sénégalaise, le joueur Boulaye Dia retournera à Rome demain (ce lundi). L'attaquant sera donc à Formello mardi pour reprendre l'entraînement », annonce un communiqué de la Lazio.

Après avoir validé la qualification à la CAN, avec en prime la place de leader du groupe L, le sélectionneur national n'aura pas de souci majeur. Il dispose d'un effectif déjà assez étoffé pour pallier l'absence de ce joueur considéré depuis quelques années comme un des atouts offensifs de l'équipe nationale du Sénégal. Mais c'est forcément une déception pour Boulaye Dia. Absent de la liste d'Aliou Cissé à la suite d'un transfert mouvementé et un manque de temps de jeu, il n'a effectué son retour dans la Tanière que lors du match contre le Malawi (4-0) avec à la clé un but marqué.

Le joueur de 27 ans qui a rejoint la Lazio lors du mercato estival, est à 6 buts et 2 passes décisives en 15 matchs cette saison en Série A et en Ligue Europa. Il faut rappeler que Boulaye Dia avait joué de malchance si on se souvient de cette blessure contractée de justesse à quelques semaines de la dernière CAN 2023 en Côte d'Ivoire et qui l'avait poussé à déclarer forfait pour la campagne.