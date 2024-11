Ile Maurice: Un pas de deux pour Rozzy et Erwin Angeline

Roselyne Désiré, nom d'artiste Rozzy, et Erwin Angeline proposent l'exposition The Art of Duality, du 23 novembre au 15 décembre à l'Aanari Hotel & Spa, Pasadena Village à Flic en Flac. C'est le directeur de l'établissement, Kelvin Teng, qui est l'initiateur de cette exposition. Ce dernier a pour objectif d'offrir une plate-forme aux artistes mauriciens.

C'est au sein du collectif d'artistes Cool à l'ile Maurice (CALM) que les deux artistes se sont rencontrés. Pour The Art of Duality, chacun exposera une dizaine de tableaux. Erwin Angeline, qui est entrepreneur, a récemment présenté sa première exposition solo à Lakaz Flanbwayan. Il est passionné par le monde artistique. Il peint surtout à l'acrylique, tantôt avec des pinceaux, tantôt avec des couteaux. Il affectionne particulièrement les textures dans ses œuvres. Ne voulant pas rester figé avec une seule technique, Erwin Angeline explore aussi l'aquarelle et les mixed media. Erwin Angeline ne s'exprime pas qu'à travers la peinture, mais aussi à travers l'écriture de textes poétiques.

Rozzy, qui est animatrice radio, est également une artiste dans l'âme. Elle a participé à sa première exposition collective en 2016. Depuis, elle a pris part à plusieurs autres expositions. Elle organise également des ateliers autour de l'acrylique et de l'aquarelle pour les enfants.

Rozzy est assoiffée de connaissance, elle n'hésite pas à aller à la découverte de nouvelles techniques. Elle travaille actuellement sur sa première exposition, prévue l'année prochaine. À eux deux, ces artistes aux palettes de couleurs vivifiantes font la part belle aux paysages et aux portraits.