Cote d'Ivoire: La société Sucrivoire réalise un résultat net bénéficiaire de 1,263 milliard FCFA au premier semestre 2024.

La société Sucrivoire qui fabrique et commercialise du sucre en Côte d'Ivoire, a réalisé un résultat net bénéficiaire de 1,263 milliard FCFA au premier semestre 2024, selon le rapport d'activité établi par la direction de cette entreprise.

Au premier semestre 2023 cette entreprise avait fait une importante perte de 8,159 milliards FCFA.

Le chiffre d'affaires connait un accroissement de 3,842 milliards, s'élevant à 45,147 milliards FCFA contre 41,304 milliards FCFA au 30 juin 2023. Selon la direction de Sucrivoire, cette croissance est principalement due à deux facteurs clés : l'augmentation des volumes et un mix produit plus favorable.

Dans leur rapport d'activité, les responsables de Sucrivoire notent qu'en termes de volumes, cette entreprise a vendu durant la période sous revue un total de 75 380 tonnes de sucre, dont 51 871 tonnes (69 %) proviennent de la production locale et 23 500 tonnes (31 %) sont importées. Selon eux, cette performance représente une progression de 3 % par rapport aux volumes vendus au premier semestre 2023, témoignant d'une dynamique commerciale positive.

Par ailleurs, ils signalent que la campagne 2023/24 a été plus courte que la précédente, avec une réduction de 8 % des hectares cultivés, afin de progresser efficacement dans l'éradication du virus de la Mosaïque et des infestations de Borer. «En conséquence, ajoutent-ils, les hectares récoltés au premier semestre 2024 ont été inférieurs à ceux du premier semestre 2023.» La production de sucre pour cette période s'est élevée à 53 186 tonnes, conformément aux prévisions, contre 55 887 tonnes produites au cours du premier semestre 2023.

Dans son rapport d'activité, la direction de Sucrivoire note pour ce qui est du résultat d'exploitation que les efforts déployés durant la campagne 2023/24 pour optimiser les coûts de fonctionnement ont porté leurs fruits, avec une réalisation positive de 4,287 milliard FCFA contre une perte de 4,973 milliards FCFA pour le premier semestre 2023, soit une amélioration significative de 9,260 milliards FCFA.

Le résultat des activités ordinaires s'est établi à 1,958 milliard FCFA contre -7,388 milliards FCFA au 30 juin 2023.

Quid des perspectives ? A ce niveau, la direction de Sucrivoire avance que le plan de restructuration financière de la société validé par les actionnaires le 26 août 2024, est en cours de déploiement. Selon elle, un retour aux pratiques agricoles fondamentales, qui ont fait le succès de Sucrivoire par le passé, a déjà été amorcé durant l'inter-campagne 2024.

La campagne 2024/25 débutera plus tôt que celle de 2023/24, le 23 octobre 2024 à Zuénoula et le 4 novembre 2024 à Borotou-Koro. «Les effets du redressement en cours seront perceptibles dès la fin de l'année 2024, avec une nette amélioration du compte d'exploitation et une augmentation prévue du niveau de production et du chiffre d'affaires» note encore la direction de Sucrivoire, ajoutant que la société reste déterminée à renforcer sa position sur le marché et à assurer une croissance durable à long terme, en s'appuyant sur des pratiques agricoles et industrielles efficaces, une gestion rigoureuse et un ambitieux plan d'investissement.