Mali: Banques - La BNDA lance l'offre innovante « Agriculture prospère »

La Banque nationale de développement agricole (BNDA) et les interprofessions agricoles ont procédé à la signature de contrats-cadres. C'était le jeudi 7 novembre 2024 à Bamako, sous la présidence du ministre de l'Agriculture, Daniel Siméon Kéléma.

Cette cérémonie de lancement a la particularité d'être une nouvelle ère de collaboration visant à soutenir le développement des filières agricoles stratégiques au Mali, à travers l'offre innovante "Agriculture prospère" de la BNDA.

Cette offre innovante vise à renforcer la compétitivité et la durabilité des organisations et entreprises agricoles. Elle vise aussi à améliorer les services financiers de la banque verte pour mieux servir les populations rurales. La Banque nationale de développement agricole propose à travers ce partenariat des solutions innovantes adaptées aux besoins des producteurs et des petites entreprises au niveau rural.

Dans son intervention, le directeur général de la BNDA a expliqué l'objectif du projet. "Il s'agit de concrétiser un partenariat stratégique visant à renforcer la compétitivité et la durabilité des organisations et entreprises agricoles, ainsi que d'accroître notre portée et améliorer nos services financiers pour mieux servir les populations rurales », a précisé Badara Aliou Coulibaly. Avant d'ajouter : « A travers ce partenariat, la BNDA propose des solutions innovantes adaptées aux besoins des producteurs et des petites entreprises rurales, contribuant ainsi à l'amélioration de la productivité et des revenus.

Selon lui, « cet engagement fort a pour but de promouvoir l'inclusion financière et offrir des services adaptés aux réalités des acteurs du monde rural en tant que pilier du développement agricole malien. La BNDA a désormais une accréditation au Fonds vert climat ».

Badara Alou Coulibaly a adressé ses félicitations à tous les acteurs ayant contribué à la concrétisation de ce grand projet, notamment la KFW et le cabinet de consultation IPC. Il a témoigné sa profonde reconnaissance aux plus hautes autorités du Mali pour la sollicitude et l'accompagnement au profit des acteurs économiques dont la BNDA. La Banque verte, a rassuré son directeur général, jouera pleinement son rôle dans la réalisation des grands chantiers engagés par notre pays.

Selon l'ambassadeur de l'Allemagne au Mali, la KFW a accordé un appui de 17 milliards à la réalisation de ce projet. Les financements apportés par l'Allemagne dans le cadre de ce partenariat, a expliqué Dietrich Pohi, visent à améliorer les conditions des acteurs des chaînes de valeurs du secteur.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce a salué la direction générale de la BNDA pour la réalisation de cet objectif du plan stratégique. C'est une adaptation de la BNDA à l'évolution du temps. Il a félicité la Direction générale de la banque pour l'obtention du Certificat vert du Fonds climat. Moussa Alassane Diallo a tenu également à remercier l'Ambassadeur de l'Allemagne pour les contributions positives de son pays au Mali.

Quant au ministre de l'Agriculture, il a souligné l'importance de ce projet salvateur et révolutionnaire de la BNDA. "Je suis particulièrement ravi de présider ce matin cette cérémonie eu égard à l'importance qu'elle revêt pour le ministère de l'Agriculture en particulier et le secteur du développement rural en général. L'offre Agriculture prospère que nous avons l'honneur de lancer ce matin propose une approche de financement, intégrée et adaptée aux besoins spécifiques des différents acteurs des chaines de valeurs agricoles », a dit Daniel Siméon Kéléma.

« En apposant ̀ leurs signatures au bas des contrats-cadres, la BNDA et les interprofessions agricoles vont apporter une valeur ajoutée et significative au secteur agricole », a souligné le ministre de l'Agriculture. Avant de rendre hommage à la BNDA qui, depuis sa création en 1981, se trouve à l'avant-garde du développement économique du Mali en général et de l'agriculture en particulier.

Ce partenariat, élaboré en collaboration avec la Coopération allemande, est financé à hauteur de 17 milliards de F CFA avec pour ambition de renforcer la compétitivité et la durabilité des organisations agricoles et des petites entreprises rurales. Il touche plus de 15 000 producteurs à travers le pays dont 30 % des femmes et 40 % des jeunes. Le maintien et la création de plusieurs centaines d'emplois sont l'un des avantages de ce projet innovant.

Enfin, il ressort que la BNDA aspire à contribuer à la sécurité alimentaire nationale en soutenant les principales filières vivrières telles que le riz, le maïs, le blé, les cultures maraîchères.