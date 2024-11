Afrique: Tout savoir avant la demi-finale entre l'AS FAR et le FC Masar

Ce match marque la toute première rencontre entre ces deux équipes en phase finale de la Ligue des Champions Féminine de la CAF. Plus encore, il s'agit du premier affrontement entre deux clubs issus de la même région, l'UNAF (Union Nord-Africaine de Football), à ce stade de la compétition.

Pour la deuxième édition consécutive, deux équipes de l'UNAF atteignent les demi-finales, confirmant la progression et l'influence de cette région dans le football féminin africain. À ce jour, seules l'UNAF et la WAFU (Union des Fédérations Ouest-Africaines) ont toujours compté au moins un représentant parmi les quatre derniers lors des quatre éditions du tournoi.

Avec ce duel 100 % nord-africain, il est assuré qu'un club de cette région disputera la finale pour la troisième fois consécutive. L'AS FAR a déjà participé à la finale en 2022, tandis que le SC Casablanca s'y était hissé en 2023.

Si le FC Masar parvient à se qualifier pour la finale, cela ferait de lui le troisième club différent de l'UNAF à atteindre cet ultime palier. Aucune autre région n'aurait alors compté autant de clubs différents en finale.

Le parcours des deux équipes jusqu'en demi-finale

L'AS FAR s'est imposée comme la meilleure attaque de la compétition avec 8 buts inscrits en trois matchs, n'en concédant qu'un seul. De son côté, le FC Masar a marqué trois buts et n'a également encaissé qu'un but en phase de groupes. Les deux équipes se distinguent aussi par leur précision offensive : l'AS FAR a cadré 14 tirs, contre 12 pour Masar.

AS FAR : Expérience et efficacité

L'AS FAR participe à sa quatrième demi-finale, un record dans la compétition. Ayant remporté le tournoi en 2022, une victoire leur permettrait de retrouver la finale pour la deuxième fois, les deux fois sur leur sol.

Leur bilan en demi-finale est équilibré : une victoire (1-0 contre Simba Queens en 2022) et deux défaites (contre Hasaacas Ladies en 2021 et Mamelodi Sundowns en 2023). Chacune de ces rencontres s'est soldée par un score étriqué, avec un seul but d'écart.

Avec 19 matchs disputés dans l'histoire du tournoi, l'AS FAR est l'équipe la plus expérimentée, partageant avec les Sundowns le record de 13 victoires en temps réglementaire. En tant qu'hôte, le club marocain est sur une série impressionnante de huit victoires consécutives.

Doha El Madani s'est particulièrement illustrée lors de cette édition, inscrivant cinq buts en phase de groupes. Elle est la première joueuse à réussir cet exploit, et pourrait égaler ou surpasser Ibtissam Jraidi, meilleure buteuse de l'histoire du club avec six buts en 2022. La gardienne Khadija Er-Rmichi, présente dans tous les matchs de l'AS FAR depuis la création du tournoi, est également une joueuse clé avec 11 clean sheets au compteur.

FC Masar : Une ascension fulgurante

Le FC Masar est le premier club égyptien à atteindre les demi-finales, surpassant les performances de Wadi Degla, qui n'avait pas franchi la phase de groupes lors des éditions 2021 et 2022. Avec deux victoires en trois matchs, Masar affiche déjà un meilleur bilan que son prédécesseur en seulement une participation.

Invaincu jusqu'ici, le FC Masar a marqué cinq points en phase de groupes, un record pour un club égyptien. L'attaquante Sandrine Niyonkuru a été décisive, inscrivant deux buts avec une précision impressionnante (55,6 % de tirs cadrés). Une troisième réalisation ferait d'elle la meilleure buteuse égyptienne de l'histoire du tournoi.

Le club repose également sur la créativité de Mahira Ali, qui a créé sept occasions depuis le début du tournoi, le meilleur total à ce stade de la compétition.

Perspectives pour la finale

Si l'AS FAR atteint la finale, elle égalera le record des Mamelodi Sundowns avec deux finales disputées. En revanche, si le FC Masar l'emporte, il marquera l'histoire comme le premier club égyptien à battre l'AS FAR sur son terrain en Ligue des Champions.

Ce choc entre deux équipes solides et disciplinées promet une confrontation intense, avec en jeu une place en finale et l'opportunité de représenter fièrement la région de l'UNAF.