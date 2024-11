Gabon: Nicaise Moulombi entre satisfaction du référendum et hommage rendu à Didjob Divungi Di Ndinge

Fini le référendum, le Oui l'a emporté avec près de 92% des suffrages exprimés. Nicaise Moulombi, citoyen gabonais, acteur de la société civile s'en félicite. Il se félicite que tout se soit bien déroulé, dans l'apaisement à travers toute l'étendue du territoire national. Aussi, n'a-t-il pas manqué de saluer l'implication Didjob Divungi Di Ndinge, ancien Vice-Président de la République gabonaise, à qui, il rend hommage pour sa sagesse et sa clairvoyance.

Nicaise Moulombi, Deuxième Vice-Président du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), président de l'ONG Croissance Saine Environnement, était à Mouila, capitale provinciale de la Ngounié, où il est allé accomplir son devoir civique. Il a voté pour le Oui, en faveur du projet de la Constitution soumise à l'appréciation des Gabonais, le 16 novembre denier.

"Il faudrait noter que le Oui n'a pas surpris tout le monde. C'était une évidence. Il est important de faire remarquer que ce processus électoral référendaire s'est tenu dans un climat apaisé et de sérénité. Les citoyens qui ont compris l'intérêt de la citoyenneté ont rempli leur devoir, celui d'aller voter. Nous pouvons clairement dire que ce référendum a été fortement plébiscité. Pour ma part, les 92 % annoncés par le ministre en charge de l'Intérieur, ne peuvent que conforter ce que l'on pensait déjà et cela est une bonne chose." précise t-il. "Ce fut un plaisir de travailler avec les acteurs de tout bord, surtout sous le leadership de Guy Bertrand Mapangou, Coordonnateur provincial du Oui dans la Ngounié" a t-il ajouté.

Il s'en félicite et remercie ceux qui sont allés voter. Dans le même élan, le Deuxième Vice-Président du Conseil Économique, Social et Environnemental a rendu un hommage, à celui pour qui, il a beaucoup d'admiration, de respect, de respect pour sa grandeur d'esprit et pour la qualité de sa parole mesurée. " Je dois féliciter toutes les autorités de ce pays et tous les sages qui ont mis du leur pour que cette élection se déroule dans un esprit d'apaisement. Je pense à l'ancien Vice-Président de la République, monsieur Didjob Divungi Di Ndinge pour son implication, sa sagesse et sa clairvoyance. C'est un homme qui inspire. Je voudrais ici et maintenant, lui rendre cet hommage mérité." a lâché Nicaise Moulombi.

Fini le référendum, il faut penser à l'avenir. Pour l'acteur de la société civil, par ailleurs, Président du Réseau des Organisations de la Société Civile pour l'Économie Verte en Afrique Centrale (ROSCEVAC), il faudrait noter que la suite de ce référendum devrait être le prochain défi, qui pour sa part, devrait amener la transition à réfléchir, réfléchir sur l'accélération des réformes des institutions afin de permettre au prochain président de la République d'avoir un environnement, un écosystème favorisant un vivre-ensemble, renforcé et apaisé.

Cette élection référendaire, affirmera t-il, "nous a permis aussi d'identifier ou de poursuivre les réflexions sur des réformes possibles que devra tenir compte, le prochain code électoral pour amener nos concitoyens à comprendre, à s'approprier le rôle et les obligations face à une élection".

Le président de l'ONG Croissance Saine Environnement souhaite la cohésion sociale pour les Gabonaises et les Gabonais. Il n'a pas manqué de saluer la divergence des opinions qui pour lui, comptent dans une démocratie qui se veut respectable et respectée. Les compatriotes doivent se parler, discuter et trouver de solutions pour le vivre-ensemble, pour un Gabon uni et prospère.