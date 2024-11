Congo-Brazzaville: Réforme de l'État - Le Pnud appuie la transformation des services publics au pays

Le partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) a conduit à l'élaboration de nouveaux outils de gouvernance publique, dont le Répertoire interministériel des emplois, des métiers et des compétences (Rimec). Cet outil dédié aux postes au sein de l'administration vise à assurer une gestion optimale des ressources humaines de l'État, axé sur une organisation efficace du travail et le développement des compétences.

La mise en oeuvre de l'appui technique et financier en faveur des services publics a été au centre de la rencontre entre le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Réforme de l'État, Luc Joseph Okio, et la représentante résidente du Pnud au Congo, Adama Dian Barry. Les deux parties ont évoqué la nécessité d'assurer le suivi des projets en cours visant l'amélioration de la gouvernance publique. Parmi les actions conjointes attendues figure la dissémination du Rimec de l'administration publique. En effet, le Rimec devrait permettre à terme d'améliorer la gestion des recrutements, des carrières, de la mobilité, de la formation et de l'évaluation des agents de l'État, dans le but de moderniser l'administration et d'optimiser la qualité du service public.

En plus, l'outil est conçu dans le but de contribuer à la rationalisation de l'Etat et à la modernisation de l'administration publique congolaise. Pour les autorités et le Pnud, le Rimec constitue un outil stratégique de gestion des ressources humaines de l'Etat qui décrit tous les emplois civils et militaires occupés par le personnel titulaire ou contractuel. La réalisation du Rimec permettra d'optimiser la productivité et l'efficacité des ressources humaines dans le secteur public et parapublic. Celui-ci pourra apporter une dynamique nouvelle, a-t-il retenu, dans la gestion prévisionnelle des effectifs et dans l'élaboration des politiques de valorisation des ressources humaines de l'Etat en les rendant plus cohérentes et plus rationnelles.

En outre, Luc Joseph Okio et Adama Dian Barry se sont accordés sur l'importance de vulgariser la loi portant orientation de la réforme de l'Etat ; le rapport du diagnostic des capacités nationales en suivi et évaluation ; le Plan stratégique de la réforme de l'Etat ; ainsi que d'élaborer le programme de renforcement des capacités nationales en suivi et évaluation et la cartographie des réformes au cours des dix dernières années.