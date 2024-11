Congo-Brazzaville: COP 29 - Aforest Congo participe aux travaux

Assistant à la vingt-neuvième Conférence des parties (COP 29) des Nations unies à Bakou, en Azerbaïdjan, la société Aforest Congo présente le projet d'afforestation en République du Congo.

Aforest Congo, société de droit congolais, est encore présente à la dernière semaine de la COP29 à Bakou. Dans le cadre de l'élaboration de son projet d'afforestation concernant 198 000 hectares en République du Congo, ses représentants expliquent aux visiteurs la procédure d'accompagnement du gouvernement congolais, représenté par le ministère de l'Economie forestière, pour la mise en oeuvre de la Décennie mondiale de l'afforestation et du reboisement.

Cet accompagnement, avec le soutien de la ministre Rosalie Matondo, relève de la dynamique établie entre le public et le privé. C'est un partenariat doté de la ferme volonté d'appliquer une politique sur le long terme en permettant à Aforest de jouir sans conteste d'un climat d'affaires apaisé et d'investir à long terme en toute sécurité.

De ce fait, dans le cadre du programme Programme national d'afforestion et de reboisement, la société souhaite mettre en place un projet durable sur toute la chaîne de valeur : du planting, la gestion forestière, et la construction d'usines pour diverses transformations du bois réalisées en zone économique spéciale. Ce projet est mené dans le département des Plateaux entre les communes de Mbon et Gamboma par la famille autrichienne Kirchmayer, des spécialistes forestiers de père en fils depuis plus de 300 ans en Europe de l'Est. En Afrique, preuves à l'appui, ce genre de projet a déjà été réalisé avec succès en Angola et en Ethiopie.

En République du Congo, l'objectif avoué d'Éric Raulet, directeur général d'Aforest Congo, est d'entamer la feuille de route au plus vite, pour débuter les plantations dès début 2025.