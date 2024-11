Congo-Brazzaville: Commémoration - Ambroise Edouard Noumazalay, 17 ans après

Le Parti congolais du travail (PCT) a célébré, le 17 novembre, le 17e anniversaire de la disparition de son ancien secrétaire général, Ambroise Edouard Noumazalay, qui a dirigé cette formation politique de 2002 à 2007.

Pour marquer l'an 17 de sa disparition, le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, a déposé une gerbe de fleurs le 17 novembre sur la tombe de l'un de ses prédécesseurs au mausolée Marien-Ngouabi. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs cadres et militants du parti dont les anciens secrétaires généraux, Pierre Ngolo et Isidore Mvouba, et du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso.

« Il y a 17 ans disparaissait un grand homme à la fois et un pilote du parti politique et des hommes. Son souvenir est resté toujours impérissable au niveau du PCT, tellement ses oeuvres, son engagement, ce qu'il a laissé comme foi en nous est immense. Nous l'honorons, continuons de le vénérer, il a été un fervent compagnon du président Denis Sassou N'Guesso et il a mené le parti dans les victoires que même les jeunes connaissent », a déclaré Pierre Moussa après le dépôt de la gerbe de fleurs, précisant qu'ils sont venus renouveler leur foi et leur engagement au PCT tel qu'Ambroise Edouard Noumazalay les a inspirés.

Selon lui, l'ancien secrétaire général du PCT est un grand homme non seulement par sa stature, mais par son engagement en un idéal et par sa foi. « Au niveau du parti, il a maintenu l'unité dans des circonstances parfois très difficiles. Il a conduit le parti de victoires en victoires et quelles que soient les épreuves, il est toujours resté aux côtés du camarade Denis Sassou N'Guesso et, ensemble, ils ont mené non seulement le parti, mais aussi le pays vers les victoires que l'on a tous connues », a conclu Pierre Moussa.

Le président du Conseil départemental de la Likouala, Joseph Noumazalay Ilounga, a, quant à lui, déploré le fait que si l'ancien secrétaire général du PCT était encore vivant, il se serait préoccupé par la situation économique difficile dans laquelle le Congo se trouve actuellement. « Je pense qu'il nous aurait peut-être suggéré d'aller davantage vers la décentralisation parce qu'on ne peut pas continuellement dépendre du pétrole comme du bois.

Ce sont des ressources sujettes à des situations au niveau international. Quand nous échangions souvent avec papa, il disait qu' il faut aider les gens dans les villages, permettre aux conseils de gestion des collectivités à se prendre en mains, à se développer. Sa mémoire, évidemment, reste présente pour nous. C'est permanent », a témoigné l'un des fils d'Ambroise Edouard Noumazalay. Né en 1933, Ambroise Edouard Noumazalay est décédé le 17 novembre 2007 à Paris en France à 74 ans.