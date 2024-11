Afrique: Eliminatoires CAN 2025 - Un derby Madagascar-Comores sans enjeu ce soir

Les Barea affrontent les Coelacanthes des Comores,ce soir, un match pour l'honneur pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025.

Pour les Barea de Madagascar, ce match sera une occasion de clore ces qualifications sur une note positive, après une campagne marquée par des résultats décevants. Leur élimination était déjà actée après leur défaite contre la Tunisie (3-2) lors de la cinquième journée, mettant fin à leurs espoirs de qualification. Pour les Comoriens, la situation est bien différente.

Déjà qualifiés pour la CAN 2025 après leur victoire contre la Gambie (2-1), ils abordent ce dernier match avec l'assurance d'une place dans le tournoi continental, mais aussi avec la volonté de prolonger leur dynamique positive. Si la qualification est hors de portée pour Madagascar, le coach intérimaire des Barea, Gilles Hugon, reste déterminé à faire honneur à son équipe et à ses supporters.

« Malgré le fait que nous ne soyons plus qualifiés, il y a toujours des objectifs », a-t-il souligné avant la rencontre. « Le premier, c'est de marquer des points pour ne pas perdre de places au classement FIFA. Le deuxième objectif, c'est de finir ces qualifications avec un résultat positif, car faire cinq matchs sans victoire, c'est difficile à accepter », a-t-il ajouté, conscient de la déception des joueurs et des supporters. Le sélectionneur a également évoqué l'importance de se battre jusqu'au bout : « Nous devons rendre fiers les Malgaches et être fiers de porter ce maillot. Et puis, il y a aussi cette rivalité géographique, nous devons tout faire pour empêcher nos voisins comoriens de repartir avec la victoire », a-t-il précisé.

Tous les joueurs malgaches, malgré la déception de la campagne, sont prêts à se donner à fond pour ce dernier match. « Nous partons avec les mêmes 23 joueurs, à l'exception du retour de suspension de Sonny Laiton », a expliqué Hugon, qui assure qu'il n'y aura pas de bouleversement majeur dans l'équipe. Les blessures et la fatigue physique, dues notamment au dernier match contre la Tunisie, seront prises en compte, mais l'objectif reste le même : offrir un bon spectacle et, si possible, décrocher un résultat positif. Les joueurs sont conscients des difficultés rencontrées jusque-là, mais leur esprit de compétiteur demeure intact.

L'objectif est aussi de rendre hommage à l'ancien sélectionneur, Roro Rakotondrabe, qui a dirigé l'équipe pendant les premières phases de ces éliminatoires. « Un bon match et un bon résultat seraient aussi un moyen de dédier cette victoire à Roro, qui s'est battu pour le bien de l'équipe », a conclu Hugon. Ce derby de l'Océan Indien promet donc d'être un affrontement intense, avec des Barea qui chercheront à terminer leur parcours sur une note positive, et des Comoriens désireux de consolider leur place parmi les meilleures nations du continent. Le coup d'envoi de cette rencontre est donné à 20h00 (heure locale).