Congo-Brazzaville: Santé - L'hôpital général Adolphe-Sicé désormais équipé d'un générateur d'oxygène

La remise officielle de la Centrale d'oxygène a eu lieu le 16 novembre en présence de Gilbert Mokoki, ministre de la Santé et de la Population; de Jean-Marc Thystère Tchicaya, ministre des Zones économiques spéciales; et de plusieurs autorités et invités.

L'idée d'installer un générateur est née du don de trente bouteilles d'oxygène et d'autres produits pharmaceutiques de première nécessité fait par l'Association Elisabeth-Kiaz, en début d'année, afin de répondre aux difficultés rencontrées par le personnel de l'hôpital Adolphe-Sicé face au besoin pressant des patients pour ce produit vital. Ainsi, les doléances ont été adressées à la société Terascom Congo qui a répondu favorablement à la demande de l'Association Elisabeth-Kiaz en finançant l'acquisition du générateur d'oxygène.

Aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir la centrale d'oxygène et de la remettre à l'hôpital général Adolphe -Sicé, dans l'espoir qu'elle contribue à soulager les souffrances de la population et faciliter le travail du personnel médical. Ce générateur est non seulement une amélioration des soins mais aussi un soutien indéfectible aux efforts des agents de santé qui se dépensent chaque jour pour préserver des vies », s'est exprimée Norcelle Marmier Kiazabou, vice-présidente de l'Association Elisabeth-Kiaz. Elle à exhorter les bénéficiaires à utiliser à bon escient ce matériel et plaidé pour le renforcement des capacités des différents utilisateurs pour le bien de tous.

Pour Enna Attié, représentante de la société Terascom, « Cette centrale représente plus qu'un simple équipement. Elle est une promesse de vie et d'espoir. Elle produit 7,3 m3 par heure d'oxygène avec une pureté atteignant 98 %. Elle est aussi la garantie d'une oxygénation de qualité pour les patients. Ce matériel a une double fonctionnalité en plus d'alimenter directement les services hospitaliers via un réseau de tuyauterie, elle permet également le remplissage des bouteilles d'oxygène.

Elle dispose d'une autonomie d'une heure en cas de coupure de courant électrique grâce à un système onduleur et respecte aussi les normes environnementales ». Elle a poursuivi que cet équipement n'est pas seulement une prouesse technique mais une véritable révolution pour cet hôpital puisqu'il permettra de sauver des vies, de renforcer les soins pour les patients les plus démunis et de réduire la dépendance à l'achat externe.

Comblé et heureux de recevoir cet équipement destiné à renforcer la prise en charge des patients en détresse de respiration, Lambert Chakirou, directeur général de l'hôpital généralAdolphe-Sicé, a déclaré: «Aujourd'hui, notre manque a été comblé. Nous pouvons dire avec force conviction que nous avons reçu ce que nous avons tant désiré, le générateur d'oxygène.

Finies donc nos peurs, nos colères, nos tristesses dues aux nombreuses difficultés rencontrées au quotidien, difficultés liées à la disponibilisation de l'oxygène dans nos services. L'acquisition aujourd'hui d'un générateur d'oxygène est comme une épine qu'on enlève à notre pied. Notre voeu est que l'approvisionnement soit bien entretenu afin d'améliorer la santé de nos patients. Nous devons régulièrement évaluer la qualité de l'oxygène avant de l'utiliser. Nous n'oublions pas le nécessité et l'urgence de former ou de renforcer les capacités du personnel qui va travailler à l'hôpital pour l'entretien et le contrôle de la qualité des gaz produits ».

Signalons que jusqu'à l'acquisition de ce matériel, l'hôpital général Adolphe-Sicé achètait un obus d'oxygène à la société Air Liquide à 49 000 FCFA et le cèdait à la population à un prix de 38 500 FCFA avec une perte de 10 500 par obus. La dépense annuelle totale en oxygène est estimée à près de 235 millions FCFA dont près de 100 millions destinés à la prise en charge en urgence des cas sociaux depuis le fonctionnement du bloc technique d'accouchement.

« Il y avait un besoin énorme à l'hôpital général Adolphe Sicé. Ce besoin vient d'être comblé. Il va soulager l'hôpital. Nous ne pouvons dire que grand merci au donateur qu'est la société Terascom et à madame l'administrateur-maire de Lumumba, présidente de l'association Elisabeth Kiaz. Au personnel, je demande de prendre grand soin de cet équipement et de montrer leur sens de responsabilité » a dit le ministre Gilbert Mokoki après avoir visité la centrale d'oxygène.