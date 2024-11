Togo: 17 entreprises turques en mission au pays

17 entreprises turques ont posé leurs valises lundi à Aného (préfecture des Lacs) à l'occasion du Forum Togo-Turquie, un événement d'une journée visant à renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux nations.

Sous l'égide du Conseil des relations économiques extérieures (DEIK), présidé par Abide Gülel, les businessmen viennent explorer les opportunités d'investissement au Togo.

Les entreprises participantes couvrent divers secteurs stratégiques, notamment les infrastructures, le tourisme, l'agriculture, les technologies.

Depuis l'ouverture des ambassades réciproques en 2021 et 2022, les relations entre Lomé et Ankara ont connu une accélération notable. Muteber Kiliç, ambassadrice de Turquie au Togo, a souligné l'importance du forum, affirmant :"Nous considérons le Togo comme l'un de nos principaux partenaires politiques, économiques, commerciaux et culturels en Afrique."

Elle a réitéré l'engagement de la Turquie à tirer pleinement parti de cet événement pour approfondir les relations bilatérales.

Du côté togolais, Manuella Santos, la ministre de la Promotion de l'investissement, a accueilli chaleureusement les investisseurs turcs, rappelant que plusieurs accords stratégiques ont été signés ces dernières années.

Mme Santos a également présenté les nombreux secteurs d'opportunité pour les investisseurs turcs et le rôle joué par l'Agence de la promotion des investissements et de la zone franche (API-ZF) dans l'accompagnement des projets.

Le DEİK a pour mission de faciliter l'expansion des entreprises turques à l'étranger et de renforcer les relations économiques, commerciales et culturelles entre la Turquie et d'autres pays.

Le DEİK regroupe plus de 146 conseils d'affaires bilatéraux, régionaux et sectoriels, qui servent de plateformes pour établir et développer des relations économiques avec des partenaires internationaux. Ces conseils sont constitués de représentants d'entreprises turques leaders dans leurs secteurs.