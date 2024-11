Sénégal: Législatives - ËTTU JAMM exhorte les nouveaux élus à œuvrer pour la bonne marche de la démocratie

Déclaration de la Plateforme de Veille des Femmes pour la Paix et la Sécurité « ËTTU JAMM » à l'issue des Législatives anticipées au Sénégal

« ËTTU JAMM exhorte les nouveaux élus à l'Assemblée nationale à mettre en avant les intérêts des populations et à œuvrer pour la bonne marche de la démocratie sénégalaise », a déclaré Mme Penda Seck Diouf, Présidente de la Plateforme de Veille des Femmes pour la Paix et la Sécurité notamment pour des élections apaisées au Sénégal.

En effet, à l’issue des législatives anticipées du 17 novembre 2024, la Plateforme de Veille des Femmes pour la Paix et la Sécurité « ËTTU JAMM » a tenu sa déclaration ce 18 novembre 2024 dans le but de saluer l’expression de la démocratie, de la citoyenneté et de la bonne gouvernance.

Sous la présidence de Mme Penda Seck Diouf, cette déclaration fait montre de l’attention et de l’engagement que portent les femmes de la salle de veille pour la tenue des élections apaisées, libres et transparentes au Sénégal.

A cet égard, Mme Diouf a indiqué que ETTU JÄMM avec sa Salle de Veille, a déployé ses journalistes monitors dans tout le pays, mobilisé ses points focaux dans toutes les régions pour l'observation de la situation électorale, le monitoring électoral, la collecte des données et des informations sur le terrain.

« ËTTU JÀMM constate un bon déroulement du scrutin du 17 novembre 2024 dans un climat apaisé, avec un dispositif électoral satisfaisant de façon générale en ce qui concerne le personnel en charge du vote, la disponibilité du matériel, la présence des forces de sécurité pour sécuriser les opérations de vote, le respect de la priorité accordée aux personnes âgées, aux personnes vivant avec un handicap dans la majorité des bureaux de vote », a souligné Mme Penda Seck Diouf.

Par ailleurs, elle regrette l'absence d'une seule femme à la tête des 41 listes des partis et coalitions de partis en lice.

Toutefois, la Présidente de la salle de veille a salué la participation citoyenne des populations, notamment des femmes et des jeunes, qui a fait que ces élections se soient déroulées dans le calme et la sérénité avec un taux de participation estimé autour de 50% malgré certains incidents notés comprenant des violences verbales, quelques altercations entre électeurs ou groupes politiques vite résolus et des irrégularités dans certains centres.

Dans le même sillage, elle a également salué l'exemple de citoyenneté des responsables des partis politiques et coalitions qui très tôt ont reconnu et félicité dès la proclamation des résultats provisoires qui reflètent la volonté du peuple.

Dès lors, elle recommande la réflexion sur la mise en lice de listes départementales paires afin de consolider la concordance de l'équité.

Les recommandations de ËTTU JAMM pour les 165 députés

Il faut noter que dans la déclaration des femmes de la plateforme de veille, la mise en œuvre des réformes du gouvernement est bien présente.

Par conséquent,ETTU JAMM demande l'application de la parité au niveau du bureau de l'Assemblée nationale et des Commissions.

Mme Diouf encourage le renforcement des capacités des parlementaires pour les amener à bien comprendre les rôles et fonctions du député, la plénitude de leurs prérogatives dans le vote exclusif des lois, le contrôle de l'action gouvernementale, l'évaluation des politiques publiques et surtout à faire valoir la plus-value apportée par les femmes parlementaires.

« ETTU JÀMM encourage la lutte contre la corruption, la prise en compte des femmes et des jeunes dans les politiques publiques, l'accès aux instances de prise de décision, l'investissement notoire pour le bien-être des populations, l'éducation, la santé, l'élimination des violences basées sur le genre et l'harmonisation de la législation interne avec les conventions ratifiées », a indiqué Mme Diouf.

Elle souhaite engager le dialogue avec les autorités sur les fonctions électives et s’engage à s'investir en faveur de toutes les questions relatives à la paix, à la sécurité, à la participation des femmes et des jeunes dans la vie publique.

Mme Penda Seck Diouf reste convaincue que le seul combat qui vaille aujourd'hui est « la sauvegarde de la démocratie du Sénégal, la solidité de nos institutions, la consolidation de la paix, la référence à nos valeurs de concertation, de dialogue et de cohésion sociale ».

