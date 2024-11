Mali: Programme d'entretien routier 2024 - Le taux de réalisation s'élève à 45, 02%

C'est ce qu'a indiqué la ministre des Transports et des Infrastructures, le 7 novembre 2024 à Bamako. Lors de l'ouverture des travaux de la réunion annuelle des routes. Mme Dembélé Madina Sissoko a rappelé le démarrage des travaux routiers.

En août dernier, rappelle la ministre des Transports et des Infrastructures, il a été procédé au démarrage des travaux routiers, comme l'aménagement en 2x2 voies de la Section Bamako-Koulouba-Kati de la RN9, de la Bretelle d'accès à l'hôpital du Point G, de 07 kilomètres de voirie à Kati et de la Section rond-point GMS-Samé, en 2x2. La liste n'est pas exhaustive.

Mme Dembélé Madina Sissoko complète : « la construction et le bitumage de long de Léré-Niafunké, tronçon-Léré-Soumpi, en matière d'entretien des routes, la continuation de la mise en oeuvre du Programme des travaux d'entretien des routes d'intérêt national, des régions et du District de Bamako, sur un linéaire total de 5 483 kilomètres, dont 4 562 kilomètres de routes revêtues et 921 kilomètres de routes en terre, pour un montant total, d'environ 16 milliards 926 millions 632 mille 148 FCFA, sur le financement du fonds d'entretien routier. Le taux de réalisation du Programme s'élève à 45, 02% ».

Côté perspectives, la ministre des Transports et des Infrastructures a annoncé des actions gigantesques. Selon elle, il est attendu en 2025, la signature de l'Accord de prêt avec la Banque mondiale, pour le financement de l'actualisation des études et des travaux de réhabilitation et la reconstruction du Tronçon-Diéma-Sandaré.

À ce titre, elle invite l'ensemble de ses collaborateurs et les partenaires techniques et financiers (PTF), de son département, à trouver des remèdes, afin de réhabiliter et de renforcer davantage le réseau routier abîmé, qui selon le ministre Sissoko, est du fait du comportement humain et de la pluviométrie inédite. Mahamane Maïga