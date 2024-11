Cameroun: Finance - ABC Finance lance ses activités à Douala

Le bureau de Douala et siège social de cet établissement de micro-finance a été inauguré le vendredi 15 novembre à Douala par le gouverneur de la région du Littoral.

L'Agence bancaire pour le commerce et la finance (ABC) Finance a ouvert officiellement ses portes à Douala. La cérémonie d'ouverture de cet établissement de micro-finance a eu lieu vendredi, 15 novembre, en présence d'un parterre d'invités, venus accompagner ce projet qui arrive à son étape d'implémentation après plusieurs années de gestation.

Pour son entrée dans ce circuit, ABC Finance s'est doté d'un capital de 5 milliards Fcfa. L'établissement propose à ses clients, en plus du financement et l'épargne, des conseils financiers et l'octroi de crédits adaptés aux besoins spécifiques.

Pour se démarquer de la concurrence et gagner des parts de marché, l'entreprise entend miser sur la variété de services qu'elle propose, allant des prêts personnels aux solutions d'épargne.

Grâce à une approche client centrée sur l'écoute et le conseil, ABC Finance envisage de bâtir une relation de confiance durable avec ses clients. « ABC Finance qui traduit une vision, est bien plus qu'une entreprise. Elle est l'incarnation d'un rêve, celui de créer un véhicule de services financiers inclusifs, destiné à accompagner et à transformer progressivement le micro-entrepreneuriat, les entreprises, nos communautés, et l'économie de notre pays », a indiqué Antoine Ndzengue, Président du Conseil d'administration (PCA) de cette microfinance.

Cette vision passe par la création « d'une finance innovante, simplifiée, ancrée dans nos valeurs, nos cultures et tournée vers la modernité. Nous avons voulu construire un réseau de services financiers, qui puisse répondre aux besoins des acteurs économiques les plus divers. Notre mission est donc claire. Apporter des solutions financières simplifiées, sécurisées, fiables et accessibles qui soutiennent durablement le développement économique de chacun, et donc de notre pays. Réduire la pauvreté, et promouvoir le développement inclusif à travers le financement des activités génératrices de revenus », précise le PCA.

Après l'inauguration du siège social à Douala, cinq autres bureaux seront ouverts dans les prochains jours à Douala, Yaoundé et Obala.