Burkina Faso: Avec la mort d'« Untaani » Compaoré, l'Eglise catholique a perdu un véritable chef spirituel

Ouagadougou — « Untaani » l'homme qui crée l'unité au nom de Dieu, c'est le nom que la communauté diocésaine de Fada N'Gourma a donné à Jean Marie Untaani Compaoré, premier évêque africain du diocèse et troisième archevêque de Ouagadougou, décédé le 9 novembre 2024 à l'âge de 91 ans.

« Une foule émue a honoré une dernière fois cet homme de foi, guide spirituel et défenseur des valeurs chrétiennes et traditionnelles, qui a été inhumé le samedi 16 novembre 2024 en la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. Il a marqué l'histoire de l'Église catholique au Burkina Faso et laisse derrière lui un exemple de foi, de simplicité et de dévouement », explique à l'Agence Fides un missionnaire local.

« Mgr Untaani Compaoré, archevêque émérite, était un rassembleur, un homme de foi et un pasteur au grand coeur », a déclaré Laurent Dabiré, évêque de Dori et président de la Conférence épiscopale Burkina Faso-Niger (CEBN). Il nous laisse un exemple à imiter : une vie de communion, d'entraide et de proximité. Il croyait en l'importance des valeurs traditionnelles, telles que l'hospitalité et l'attention portée aux personnes dans le besoin. Nous devons nous inspirer de cet héritage pour construire une société plus juste et plus fraternelle ».

Untaani Compaoré a été ordonné prêtre le 8 septembre 1962 à Ouagadougou par Mgr Paul Zoungrana, lui-même premier cardinal de l'histoire du Burkina Faso.

Aîné d'une famille de cinq enfants, un garçon et quatre filles, Mgr Untaani Compaoré a exercé son ministère sacerdotal de 1962 à 1963 à la paroisse de Kolog-Naaba, comme vicaire, de 1964 à 1965 à l'aumônerie des étudiants, de 1965 à 1969 comme directeur diocésain de l'enseignement catholique, et de 1969 à 1970 à la paroisse de Saaba comme curé. De 1970 à 1973, il a été vicaire général de l'archevêque et délégué du CEBN en tant que membre ex officio du Synode spécial pour l'Afrique en 1994.

Paul VI le nomme évêque auxiliaire (titulaire de Lamzella) de l'archevêque de Ouagadougou le 17 mai 1973. Il a été consacré évêque à Ouagadougou par le cardinal Paul Zoungrana le 28 octobre de la même année. Par Jean-Paul II, il a été nommé deuxième évêque du diocèse de Fada N'Gourma le 15 juin 1979, en remplacement de Mgr Marcel Chauvin, qui avait démissionné pour des raisons de santé. Il est intronisé sur le siège épiscopal de Fada N'Gourma par le cardinal Paul Zoungrana, archevêque émérite de Ouagadougou, le 23 septembre 1979.

Jean-Paul II l'a également nommé archevêque métropolitain de Ouagadougou II le 10 juin 1995 en remplacement du cardinal Paul Zoungrana qui avait démissionné pour limite d'âge. Il est transféré du siège de Fada N'Gourma et intronisé au siège métropolitain de Ouagadougou le 3 septembre 1995 par le Nonce Apostolique Luigi Ventura. À partir de cette date, il a assumé la fonction de curé de l'Église de la Famille de Ouagadougou, qu'il a dirigée à la lumière de sa devise épiscopale : « collaborarantes fide evangelii ».

Au sein du CEBN, Jean-Marie Untaani Compaoré a été président du CEBN, président de la Commission épiscopale pour la communication sociale, président de la Commission épiscopale pour l'éducation catholique, président de la Commission épiscopale pour l'apostolat des laïcs, président de la Commission épiscopale pour les instituts religieux.

Au sein de la Conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest (CERAO), il a été président de la Commission épiscopale des affaires socio caritatives de 1993 à 1998, président de la Commission épiscopale pour l'apostolat des laïcs et des religieux de 1998 jusqu'à sa retraite le 13 mai 2009. Il a été nommé administrateur apostolique de l'archidiocèse de Ouagadougou jusqu'au 13 juin 2009, soit 51 ans d'épiscopat.