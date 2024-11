Afrique: Éliminatoires CAN 2025 - Le Bénin et le Soudan qualifiés, le Niger reste à quai

Le Bénin et le Soudan, grâce à leur match nul sur le même score (0-0) face à la Libye et à l'Angola, ont obtenu leur qualification lors de la sixième et dernière journée ce lundi 18 novembre. Le Niger qui pouvait espérer son billet dit adieu à la phase finale qui aura lieu au Maroc. Il reste encore trois derniers tickets à distribuer ce mardi.

Depuis la CAN 2013 en Afrique du Sud, le Niger n'avait plus été qualifié pour la phase finale de la plus grande compétition du continent africain. À l'époque, les Nigériens avaient terminé à la dernière place de leur groupe et étaient sortis à l'issue du premier tour. Mais le Niger a réussi l'exploit face au Ghana (déjà éliminé). Les Nigériens ont ouvert le score en première période avec Ousseini Badamassi, joueur du TP Mazembe. Le Ghana a égalisé avec Jerry Afriyie à la 67e minute. En fin de rencontre, le Niger a marqué avec Oumar Sako (90e+2).

Mais ce résultat n'a pas suffi aux Nigériens pour être du voyage au Maroc. En effet, il fallait une victoire d'un côté, et de l'autre une défaite des Soudanais face aux Angolais pour décrocher la qualification. Les deux nations se sont quittées sur un nul (0-0).

Ce sont donc les Soudanais qui auront le loisir de voyager au Maroc pour leur neuvième participation à une phase finale, eux qui ont remporté le tournoi continental en 1970. Lors de la CAN 2021 au Cameroun, ils avaient terminé la compétition à l'issue du premier tour.

Le Bénin qui effectuait un déplacement périlleux en Libye ne devait pas perdre pour voir le Maroc. Les Guépards, quarts de finaliste lors de la CAN 2019 en Égypte, leur dernière participation à une phase finale, s'en sortent avec un nul synonyme de qualification (0-0).

Les pays déjà qualifiés : Maroc (pays organisateur) Burkina Faso, Cameroun, Algérie, Sénégal, Angola, RD Congo, Égypte, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, Gabon, Afrique du Sud, Ouganda, Tunisie, Nigeria, Mali, Zambie, Zimbabwe, Comores, Bénin, Soudan.