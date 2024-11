Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 19 novembre 2024

Sénégal : Législatives - ËTTU JAMM exhorte les nouveaux élus à œuvrer pour la bonne marche de la démocratie

« ËTTU JAMM exhorte les nouveaux élus à l'Assemblée nationale à mettre en avant les intérêts des populations et à œuvrer pour la bonne marche de la démocratie sénégalaise », a déclaré Mme Penda Seck Diouf, Présidente de la Plateforme de Veille des Femmes pour la Paix et la Sécurité notamment pour des élections apaisées au Sénégal.

En effet, à l'issue des législatives anticipées du 17 novembre 2024, la Plateforme de Veille des Femmes pour la Paix et la Sécurité « ËTTU JAMM » a tenu sa déclaration ce 18 novembre 2024 dans le but de saluer l'expression de la démocratie, de la citoyenneté et de la bonne gouvernance. (Source allAfrica)

RDC : Le Président Félix Tshisekedi reporte à nouveau l'inauguration de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga

L'inauguration de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga figurait parmi les priorités de l'itinérance du président de la République, Félix Tshisekedi, dans la province du Haut-Katanga. Initialement prévue pour le samedi 16 novembre, la cérémonie inaugurale de ce nouveau bâtiment de l'organe délibérant a été reportée au lundi 18 novembre 2024, avant d'être à nouveau renvoyée à ce mardi 19 novembre, selon une source proche de la Présidence.

Le chef de l'État s'est d'abord rendu à Kaniama Kasese, une localité située dans la province du Haut-Lomami, et à son retour, il viendra donner le coup d'envoi à l'ouverture de cette nouvelle bâtisse. (Source mediacongo)

Gabon : Le gouvernement anticipe le rachat de 180 milliards de l'Eurobond 2025

Ce 18 novembre 2024, le ministère de l'Economie et des Participations a annoncé la réussite de son opération de rachat anticipé de l'Eurobond 2025, une initiative lancée le 7 novembre 2024. Cette opération a permis de racheter 290 millions de dollars soit environ 180 milliards de FCFA sur un montant total en circulation de 605 millions de dollars. L'échéance de cet Eurobond était prévue pour le 16 juin 2025. L'objectif du gouvernement gabonais étant de réduire sa dette à court terme, tout en optimisant la gestion de ses finances publiques. (Source Gabonmediatime)

Mali : Accord avec la Chine pour une usine de fabrication d'explosifs

Au 2e trimestre 2023, le Mali a importé pour 5,2 millions $ d'explosifs et d'articles de pyrotechnie. Le pays, qui a besoin de ce matériel pour l'exploitation de ses mines, veut désormais prendre une part plus active dans sa chaîne de production.

Le Mali et le groupe chinois Norinco Group, par sa filiale Auxin Chemical Technology Ltd, ont signé un partenariat pour la construction d'une industrie d'explosifs à usage civil. Cette information a été rapportée par la chaîne nationale ORTM, le samedi 16 novembre 2024. (Source abamako)

CAF Awards 2024 : Marrakech va célébrer le football africain

La Confédération africaine de football a dévoilé ce jour la liste des nominés des CAF Awards 2024 prévus mi-décembre à Marrakech.

Dans moins d'un mois, Marrakech, au Maroc, accueillera les CAF Awards 2024, une célébration prestigieuse dédiée aux acteurs du football africain. En amont de cet événement attendu le 16 décembre, la Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé la liste des joueurs, entraîneurs et équipes qui se sont illustrés au cours de la saison 2023-2024. (Source apanews)

Débat sur RFI : Le Premier ministre guinéen Bah Oury fait faux bond à Aliou Bah

Finalement, il n'y aura pas de débat ce lundi entre le Premier ministre guinéen Amadou Oury Bah et le leader politique Aliou Bah de MoDel au Centre culturel franco-guinéen (CCFG) de Conakry. Le second l'a annoncé sur sa page Facebook.

« Je suis au regret de vous apprendre que le Premier ministre, Amadou Oury Bah, aurait reçu des instructions de dernière minute de sa hiérarchie, en l'occurrence la présidence de la transition, pour ne pas participer à notre débat prévu ce matin 18/11 au CCFG, à l'initiative de RFI. Que ce qui reste à un pays où même le dialogue et le débat ne sont plus possibles ? Dommage ! », déplore M. Bah, très critique vis-à-vis de la junte au pouvoir en Guinée. (Source mediaguinée)

Côte d'Ivoire/Les droits des enfants au cœur des priorités nationales : L'UNICEF renforce son engagement

À l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance et du 35ᵉ anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, Jean François Basse, Représentant Résident de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, a réaffirmé, ce lundi 18 novembre 2024, à la tribune des « Invités des Rédactions de Fraternité Matin », l'importance des droits des enfants dans le développement du pays.

Jean François Basse a salué la collaboration fructueuse entre l'UNICEF et le gouvernement ivoirien, une alliance qui a permis d'obtenir des résultats significatifs en matière de santé, d'éducation et de protection des enfants. (Source fratmat)

Municipales à Madagascar : Coup d'envoi de la campagne électorale, ce jour

C'est parti pour 21 jours de campagne. Les 7 candidats à la course à la mairie de la capitale ainsi que les 55 postulants au poste de conseillers municipaux sont déjà en ordre de bataille et n'attendent plus que le feu vert de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) pour lancer officiellement leur campagne électorale. Pour aujourd'hui, premier jour de campagne, des candidats prévoient déjà des activités dans différents quartiers de la capitale afin de marquer d'entrer leur territoire et de définir le rapport de force sur le terrain. (Source midimadagasikara)

Niger : L'ONG Alarmephone Sahara alerte sur la situation des migrants à Dirkou

Au Niger, Alarmephone Sahara alerte sur la situation de migrants à Dirkou, dans l'est du pays. Selon l'organisation, environ 400 personnes se trouvent à l'extérieur du camp de l'OIM depuis plusieurs semaines. La majorité de ces personnes, dont des enfants, sont originaires du Nigeria et ont fui Boko Haram. D'autres viennent du Tchad ou du Soudan. Elles y sont bloquées en attendant de pouvoir regagner leurs pays et ont besoin d'assistance.

D'après Alarmephone Sahara, environ 400 personnes, pour la plupart originaires du Nigeria, sont bloquées en dehors du camp de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Dirkou. L'organisation dénonce une situation qui dure depuis plusieurs semaines. (Source RFI)

Burkina : Les costumes des acteurs judiciaires désormais en Faso Dan Fani

Le 28 avril 2023, le conseil des ministres adoptait le décret portant promotion du port du Faso Dan Fani, du Koko dunda et autres tissus traditionnels au Burkina Faso. Après les professeurs d'université, c'est au tour des magistrats et des greffiers, de se vêtir désormais en Faso Dan Fani. Une innovation qui s'accorde avec la dynamique actuelle des autorités, qui prônent le consommer local. La cérémonie officielle de port des costumes endogènes d'audience a été présidée par le Premier ministre, Dr Apollinaire Kyelem de Tambela ce lundi 18 novembre 2024. (Source Lefaso.net)