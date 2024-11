Tunisie: Jabri souligne les efforts du ministère pour réduire l'addiction et l'errance des enfants

La ministre de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées, Asma Jabri, a annoncé ce lundi, lors d'une session plénière conjointe entre l'Assemblée des Représentants du Peuple et le Conseil National des Régions et des Districts, les grandes lignes de la mission de son ministère pour 2025.

Ces mesures visent à renforcer l'encadrement des enfants et des familles, à promouvoir des initiatives dans le secteur des personnes âgées et à soutenir l'insertion économique des femmes, notamment dans le secteur agricole.

Jabri a souligné les efforts du ministère pour réduire l'addiction et l'errance des enfants, en mettant l'accent sur la prévention dès la petite enfance. En 2025, le ministère ambitionne d'accroître la couverture des services préscolaires, particulièrement dans les zones à forte densité de population, tout en modernisant les programmes éducatifs. Ces actions s'inscrivent dans une démarche visant à inculquer des valeurs de dialogue, de tolérance et de rejet de la violence.

Pour répondre aux défis sociaux et psychologiques, des cellules d'appui seront mises en place pour accompagner les enfants et leurs familles. Des ateliers éducatifs et de sensibilisation aborderont des thèmes tels que la dépendance, le harcèlement et la violence, avec des supports de communication diffusés au sein des institutions sociales.

Le ministère prévoit de recruter 40 délégués à la protection de l'enfance dans les jours à venir pour renforcer le suivi des cas d'enfants vulnérables, notamment ceux confrontés à des addictions. Ces délégués travailleront en étroite collaboration avec les unités spécialisées en psychiatrie infantile.

Les centres intégrés pour la jeunesse et l'enfance feront l'objet d'une restructuration approfondie, incluant une révision du cadre juridique, la formation des intervenants et le développement des programmes de soutien extramuros. L'objectif est de promouvoir les soins en dehors des institutions et d'améliorer le suivi et l'évaluation des services offerts.

Pour les personnes âgées, Jabri a annoncé une stratégie visant à positionner la Tunisie comme une destination de choix pour les services de soins sociaux et médicaux. Le cadre juridique régissant les investissements privés dans ce secteur sera révisé afin d'améliorer la qualité des services et de renforcer leur attractivité.

Concernant les femmes travaillant dans le secteur agricole, le ministère poursuivra le programme d'intégration économique lancé dans les gouvernorats de Sidi Bouzid, Kasserine et Kairouan. Ce programme, qui a déjà permis la création de 200 sources de revenus, sera progressivement étendu à d'autres régions. Une enveloppe budgétaire d'un million de dinars a été allouée pour 2025.

Par ailleurs, le ministère soutient actuellement 39 groupements de développement féminin, réunissant plus de 1.000 adhérentes issues des zones rurales. Ces initiatives seront encouragées à évoluer vers des coopératives communautaires pour garantir leur pérennité et stimuler l'emploi local.