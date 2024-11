Tunisie: Du côté du Parc A - Un investissement total

Le staff technique clubiste a fait monter le curseur à l'entraînement ces derniers jours en prévision de la reprise du championnat, prévue samedi prochain face à l'As Soliman à Radès.

Pour préparer au mieux la rencontre face aux Capbonnais, David Bettoni a donc concocté un programme qui verra le groupe de joueurs monter en régime crescendo. Et après avoir pris leurs marques, la mise en route est intervenue pour des joueurs qui ont déjà «passé la seconde» dans leur préparation. En effet, ces derniers jours, le staff a insisté sur le fait de mettre davantage d'intensité dans tous les modules proposés. Et, une fois la réactivation traditionnelle effectuée, place ces derniers jours au volet technique.

Au CA donc, c'est dans un état d'esprit bon enfant que les différents ateliers ont été concoctés au fil des dernières journées avec notamment des exercices d'interception, de récupération haute, de jeu court à une passe, histoire de mettre de l'huile dans les rouages. Par la suite, le travail a davantage été axé sur la mise en place et les combinaisons, avec, là aussi, un investissement total et une forte débauche d'énergie (maître-mot, relayé par le staff technique sur le terrain).

Avec le match contre l'AS Soliman en ligne de mire ce samedi, pour Bettoni, l'idée est de répéter les principes de jeu. Un gros focus a donc été mis sur la conservation sous pression dans un premier temps, avant un travail plus spécifique sur les circuits de passes et la finition devant le but. Enfin, pour clore ce résumé sur la préparation clubiste, notons que le préparateur physique, Arthur Hochede, a programmé une séance basée sur le foncier, le renforcement et l'endurance du côté de la forêt de Radès.

Passons maintenant en revue l'actualité de certains joueurs à présent et les prémices du mercato. Tout d'abord, notons que s'il est libre de droit, le pivot ghanéen Richard Boadu, 26 ans, n'est pas en pourparlers avec le CA actuellement. Bien que libéré par Ahly Benghazi, l'ex-sociétaire d'Asante Kotoko a juste été proposé par son agent. Chapitre internationaux du CA, Semakula a récemment joué avec l'Ouganda contre l'Afrique du Sud (0-2 et a évolué sur le flanc droit durant tout le match). Quant à l'axial Ali Youssef, il a disputé la totalité du match international Rwanda-Libye (0-1).

Le gardien Abdelmouhib Chamakh très proche

Volet joueurs probablement libérés, le Camerounais Jules Armand Kooh, dernière recrue en marge du mercato estival et signataire d'un contrat de trois ans, pourrait emboîter le pas au défenseur Ameur Omrani et résilier son contrat avec le CA.

C'est lié avec l'opération de ramener Mouhib Chouikh. Quid des cibles du moment à présent ? Le CA serait, semble-t-il, sur les traces du gardien de l'ES Metlaoui, Mouhib Chamakh, 23 ans. Ce dernier constitue vraisemblablement une piste prioritaire pour les Clubistes. Les négociations ont bien progressé, d'autant que son contrat expire en juin prochain avec les Miniers.

Enfin, en rapport avec certains litiges déposés à la commission fédérale, la commission juridique du CA s'active à clore les dossiers de Wissem Ben Yahia, Zouheir Dhaouadi et Hamza Agrebi, et ce, afin d'avoir les coudées franches et ne pas alourdir davantage le fardeau des dettes.