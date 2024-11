Afrique: 17è Afrik fashion week - Des créateurs présentent leurs nouvelles collections

Le rideau est tombé sur la 17è édition d'Afrik fashion week. Des stylistes et maisons de couture ont dévoilé leurs nouvelles collections de haute-couture et de prêt-à-porter.

La soirée des créateurs dénommée "Afrik Fashion Week" a mobilisé de grands stylistes africains. Ce sont quinze stylistes des plus jeunes, au plus expérimentés venus de Côte d'Ivoire, de Togo, du Sénégal, du Mali et du Cameroun qui ont sorti le grand jeu pour faire vivre un rêve aux mordus de la haute couture. Tout l'écosystème du textile, de la mode, de l'habillement et des accessoires s'est retrouvé à Abidjan le 16 novembre 2024 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Ces habilleurs des femmes, des hommes... ont montré leur savoir-faire. Qu'ils s'agissent, de Michèle Yakice, qui depuis 1982, trace son chemin haut en couleur dans la mode ou de Giles Touré, qui s'est fait une renommée internationale dans le monde de la mode, ces créateurs ont fait vibrer au rythme des défilés, l'auditorium du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

A l'ouverture de cette soirée colorée, dans un premier tableau de présentation, Michèle Yakice a fait revivre la Coupe d'Afrique des nations (Can) avec les vêtements qu'elle a confectionné pour la cérémonie d'ouverture. Elle a montré dans un second tableau, un hymne à la richesse culturelle de la Côte de Ivoire à travers les vêtements intemporels, confectionnés en pagnes tissés. Michèle Yakice a fait voyager le public avec elle dans son univers tout en tissé.

Lors de cette soirée, Black mode 266 a présenté sa collection "Black Résilience". Une collection unique qui rend hommage à la force de la culture burkinabè en transformant des matériaux comme le pagne tissé, la chambre à air de pneu de camion, les torchons serpillère, et la toile de jute en pièces de mode innovantes.

« C'est une belle expérience d'avoir participé à cette 17è édition, plein de surprises et de créateurs innovants. J'ai montré le savoir-faire ivoirien et africain. J'ai aimé la soirée, je fais partie de la nouvelle génération de créateur ivoirien. J'ai mis en avant ma création avec du pagne. J'ai fait du pagne autrement », a signifié le styliste Tiecoura Sangaré, créateur de la marque Tiecoura Sangaré. Pour sa part, Amina Dubrecq El Oumrany, créatrice de mode belge d'origine malienne et congolaise et propriétaire de prêt-à-porter Kumi, s'est réjouie de sa participation à cette cérémonie. Au cours de laquelle, elle a présenté huit pièces de sa nouvelle collection.

La 17è edition d' « Afrik fashion week » s' est érigée comme un voyage inoubliable d'incursion et de découvertes. Elle a eu pour thème : « Foot, Mode et Élégance ». Ce concept allie harmonieusement sport et raffinement vestimentaire. L'événement a été marqué par le défilé enivrant du mannequin de l'artiste Manadja, du groupe ivoirien Magic System.

La commissaire générale de l'événement, fondatrice d'avant-garde production et de l'Afrique fashion week, Isabelle Anoh, a remercié les partenaires institutionnelles, privés et sponsors qui contribuent à la réussite et au rayonnement de cet événement phare de la mode africaine depuis vingt ans.

Occasion pour Isabelle Anoh de présenter sa collection « Missano style ». Née de la volonté d'Isabelle Anoh de vulgariser et de partager ses goûts vestimentaires avec ses fans, la marque Missano. Pour l'occasion, la collection qu'elle a présentée rappelle la joie, la gaieté et l'apaisement.

Cette collection est faite principalement de matière jeans à l'ère ou l'intemporel style denim est à son moment de gloire. Invité spécial de cette soirée, le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a salué l'esprit de créativité, l'engagement et la détermination de la jeunesse ivoirienne.