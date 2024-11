Afrique: CAF-C1/Féminine - Mazembe joue Edo Queens en demi-finale

La première demi-finale de la Ligue des Champions de la CAF, version féminine, oppose, ce mardi 19 novembre, le FCF TP Mazembe de la RDC à Edo Queens du Nigéria, au stade Laarbi Zaouli de Casablanca.

Lamia boumedhi, coach du FCF Mazembe a promis de faire jouer ses joueuses comme elles jouaient une finale.

Elle l'a dit, ce lundi en conférence de presse d'avant match ce lundi :

« Pour nous, on joue la demi-finale comme la finale. Comme vous le savez durant le match, il y a toujours des temps forts et faibles. Donc, pour nous on doit bien exploiter nos temps forts et bien gérer nos temps faibles. On doit se battre jusqu'au bout. On ne doit pas baisser les bras, on doit rester concentré jusqu'à la dernière minute de match. Cette année nous avons vus qu'il y a des grandes équipes donc jusqu'à présent nous ne savons pas qui va remporter cette coupe ».

La seconde demi-finale de cette compétition prestigieuse se joue entre l'AS FAR et le FC MASAR au stade M'hamed-El Jadida.