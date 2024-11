Tunisie: Lancement officiel de la plateforme nationale d'investissement

L'Instance Tunisienne de l'Investissement (TIA) a officiellement annoncé, ce lundi, le lancement du projet de développement de la plateforme nationale d'investissement, un pilier de la stratégie nationale de numérisation et de simplification des démarches administratives.

Cette initiative, menée avec le soutien du ministère de l'Économie et de la Planification et financée par la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), ambitionne de mettre en place un écosystème d'investissement moderne, intégré et performant.

L'objectif est de répondre aux attentes des investisseurs locaux et internationaux tout en améliorant l'expérience utilisateur.

Le contrat de mise en oeuvre a été signé entre l'Instance Tunisienne de l'Investissement et le cabinet Ernst & Young. La plateforme vise à simplifier et harmoniser les procédures administratives, tout en offrant une transparence accrue et en renforçant la disponibilité des données statistiques nationales. Elle permettra également d'améliorer la coordination entre les institutions majeures, d'accélérer la gestion des dossiers et de soutenir l'élaboration de politiques publiques fondées sur des données fiables.

Reflétant les meilleures pratiques mondiales, cette plateforme respecte les standards internationaux les plus exigeants en termes de performance, de sécurité et d'innovation. Ce projet s'inscrit dans une démarche ambitieuse visant à améliorer le climat des affaires, à renforcer l'attractivité de la Tunisie et à positionner le pays comme une destination compétitive pour les investisseurs.

Il contribue également à l'effort collectif d'amélioration du classement de la Tunisie dans des indices mondiaux tels que « B-Ready ».