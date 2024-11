Tunisie: Mission séduction

Le principal enjeu de ce match contre la Gambie sera de renouer avec ce jeu offensif et attractif qui réconciliera le Team Tunisie avec son public.

Après la victoire sur le fil à Pretoria contre Madagascar et la qualification avant la dernière journée, suivie par la défaite de la Gambie face aux Comores et son élimination, le match de clôture de cette phase éliminatoire de la CAN Maroc 2025, qu'on redoutait tant auparavant, n'est plus une épreuve, mais pas au point d'être une simple formalité comme on s'est empressé de le qualifier. Car ce ne sera pas une partie sans enjeu.

La Tunisie doit justifier son statut de tête de liste de ce Groupe A en terminant première au classement de ce parcours pour décrocher son 17e billet consécutif pour la Coupe d'Afrique des Nations et fêter par un grand succès ce record impressionnant.

La Tunisie devra donc éviter d'être doublée au dernier sprint par une équipe des Comores qui aura une rencontre abordable contre Madagascar. Ce ne sera pas donc une partie sans pression. Une pression positive qui ne pèsera pas lourd sur les épaules, gérable avec l'objectif, même si la qualification est déjà assurée, de plaire et de vaincre. Ce ne sera pas également une partie sans attraction et sans suspense avec des choix de profils nouveaux pressentis dans la composition du onze titulaire et la chance qui sera donnée aux remplaçants pour prouver qu'ils n'ont pas été appelés pour simplement compléter la liste et qu'ils ont un statut à défendre et une place à arracher dans le groupe.

Des nouveautés d'entrée

C'est le sélectionneur Kaïs Yaâkoubi qui a annoncé lui-même ces changements, somme toute logiques, juste après la fin du match contre le Madagascar, avec l'option présente ce jour-là que la Gambie serait elle aussi concernée par le résultat de ce match. Il ne peut qu'être conforté dans cette décision maintenant que les Scorpions de Gambie sont déjà éliminés après leur défaite contre les Coelacanthes des Comores. Ces nouveautés toucheront les trois compartiments de jeu. Ainsi on verra Aymen Dahmen d'entrée dans les buts à la place d'Amen Allah Memmich qui devra observer une période nécessaire de remise en question pour une sortie du passage à vide qu'il traverse.

Sur le couloir droit de la défense, il y a la première option Hamza Mathlouthi pour plus de rigueur et de solidité défensive et la seconde option Mahmoud Ghorbel comme carte jeune dans le cas où Mathlouthi serait choisi de refaire son apparition dans son poste de prédilection comme axial. Sur le côté gauche, Ali Abdi devra commencer la partie avant d'être ménagé en cours de jeu pour donner à Amine Cherni l'occasion de faire valoir ses qualités de latéral, outre son bon apport lui aussi dans le travail offensif.

Dans la charnière centrale, l'heure a sonné pour Aláa Ghram d'être testé dans une formule nouvelle. Avec Montasser Talbi si Kaïs Yaâkoubi ne va pas opter pour le grand chambardement ou avec Hamza Mathlouthi si le sélectionneur national va aller jusqu'à essayer un tandem new - look de d'arrières centraux.

Mizouni-Haj Mahmoud, paire du milieu

Après le forfait pour blessure de Hannibal Mejbri qu'on aurait aimé voir comme pion clé dans un nouveau dispositif de l'entrejeu , ce sera l'occasion ou jamais pour Mohamed Haj Mahmoud de tenter sa chance de s'imposer comme milieu de projection et de liaison avec la ligne avant. Son compère du banc des remplaçants pour le match contre le Madagascar, Idriss Mizouni, devrait suppléer en principe Elyess Skhiri qui a semblé très émoussé et moins en verve dans son poste de demi-sentinelle.

Pour les trois mieux offensifs, il serait très intéressant de continuer avec la formule Omar Laâyouni comme animateur de jeu très vif et créateur de danger et d'espaces avec ses percées, balle au pied et ses crochets en pleine surface, Hamza Rafia comme joueur station derrière l'attaquant de pointe et Saifallah Ltaïef comme joueur explosif sur le flanc gauche qui a pu libérer de grands boulevards pour les montées de Ali Abdi. Raâbi Homri mériterait la chance d'être incorporé dans cette composition après avoir essayé Anas Haj Mohamed et Bilel Ayet Malek même pour un petit temps de jeu contre les Malgaches.

En pointe, Hamza Mastouri sera reconduit au poste d'avant-centre.

Pour son baptême de feu avec la sélection, l'appelé surprise pour ces deux matches a révélé les premiers prémices et indices de buteur. Ses placements sur les actions de but, ses déplacements dans la surface sont excellents. Il sent bien le jeu comme en témoignent ses assists et sa part de participation dans les deux premiers buts inscrits à Pretoria.

Nabil Makni, avec ses 14 matches en championnat bulgare, ses 5 buts et 4 assists déterminants, devrait être également sollicité dans ce match ouvert contre les Gambiens encore assommés par leur élimination.

Tous ces changements qui seront opérés auront pour objectif majeur de nous éclairer sur l'avenir et nous donneront ainsi les premiers éléments de réponse sur les capacités de l'équipe nationale de commencer à faire peau neuve pour la phase finale de la CAN Maroc 2025 et pour la Coupe du monde 2026.