Congo-Brazzaville: Environnement scolaire - Des pédagogues souhaitent la création des mécanismes de médiation au sein des établissements

Des acteurs de l'éducation ont émis, le 17 novembre au complexe scolaire Emmaüs situé à Kintélé, le souhait de voir être formés davantage des médiateurs communautaires dans la résolution des conflits au sein des communautés éducatives.

La doléance a été formulée à l'issue de la formation sur la sensibilité conflictuelle initiée par l'ONG « Viens et vois » sur le thème « La gestion des conflits en milieu scolaire », avec l'appui financier des partenaires de la Mission évangélique Braille ainsi que la Koge. Il s'agissait d'intégrer les acquis du cours de gestion des projets liés à la sensibilité aux conflits au fonctionnement du projet de prévention contre l'exploitation sexuelle, les abus et harcèlement.

Du 15 au 17 novembre, les partcipants ont pu se doter des compétences pratiques en médiation et en résolution des conflits, pour encourager un dialogue inclusif et constructif au sein du complexe scolaire Emmaüs.

Plusieurs recommandations ont été formulées à cette occasion, notamment renforcer la sensibilisation aux conflits dans les écoles à travers des modules réguliers intégrés dans les programmes de formation, créer des mécanismes de médiation scolaire pour résoudre les différends entre élèves, enseignants et parents d'élèves.

Le voeu a été émis d'encourager la pratique de la communication non violente dans les milieux éducatifs et familiaux, d'organiser des ateliers similaires pour toucher un plus grand nombre de bénéficiaires, pérenniser les bonnes pratiques et impliquer les partenaires financiers ainsi que techniques dans le suivi et l'évaluation des initiatives de gestion des conflits.

Les participants ont pris l'engagement de mettre en pratique les enseignements reçus et devenir des acteurs du changement du milieu scolaire.

Le président de « Viens et vois », Emerson Massa, également promoteur du complexe scolaire Emmaüs, a souligné dans son allocution de clôture l'importance de la formation. Pour lui, les participants ont approfondi leur compréhension dans la gestion des conflits, les origines et dynamiques des conflits, et bénéficié des outils précieux pour interagir avec le respect et empathie ainsi que des avantages et limites des mécanismes juridiques de résolution des conflits.

Notons que les enseignements ont porté sur l'introduction à la gestion des conflits, la diversité culturelle et inclusive, le mode d'arbitrage et des règlements de conflits, la simulation et jeux de rôle. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise des attestations de participation aux apprenants et de reconnaissances aux facilitateurs de la formation.