Congo-Brazzaville: Agriculture - Des ZAP prennent corps dans le Pool

Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Paul Valentin Ngobo, a ouvert, le 13 novembre dernier, les Zones agricoles protégées (ZAP) de Ngoliba, dans le district de Louingui, et de Mbouala, dans celui de Louomo, département du Pool.

Comptant respectivement 166 et 191 producteurs agricoles, les ZAP de Ngoliba et de Mbouala sont destinées dans un premier temps à la culture de manioc, aliment de base des Congolais. Ainsi, le lancement des activités au niveau de ces deux espaces d'expression agricoles concourt au renforcement de la compétition agricole qui bat son plein dans le département du Pool au regard de plusieurs ZAP déjà opérationnelles.

Selon le ministre en charge de l'Agriculture, l'ouverture de la ZAP de Louingui permettra à cette communauté de participer activement au développement de la sous-préfecture. Ce programme a été conçu, a-t-il rappelé, pour inclure toutes les communautés afin de répondre aux besoins du producteur quel que soit son parcours. « Que chaque communauté de Louingui s'investisse pleinement et fasse de cette ZAP un symbole d'unité et de prospérité pour la localité et la République du Congo.

Nous faisons ici bien plus que cultiver des produits agricoles ; nous plantons les graines d'une paix durable, nous semons l'espoir d'un avenir meilleur et nous bâtissons un Congo résilient, uni et prospère. Que la ZAP de Louingui soit un exemple pour le Pool, un avenir pour tous, un lieu de réconciliation, de progrès partagé », a souhaité Paul Valentin Ngobo, précisant qu'il s'agit d'une voie vers l'insertion, la réinsertion sociale et une vie productive pour les producteurs.

Secrétaire général du groupement « Hommes intègres », Jean Rufin Kouba a rappelé que l'installation de cette ZAP de Louingui va contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population de Ngoliba. « Nous sommes très heureux de recevoir un ministre dans notre localité, ce qui est un rêve. Par rapport à nos forces, nous allons travailler aisément pour atteindre les résultats escomptés. Les produits de ce travail vont nous permettre de vivre correctement et réduire les coûts des produits vivriers sur le marché. Merci au Seigneur, merci au président de la République et au ministre qui ont pensé à nous en nous offrant ce matériel », s'est-il réjoui.

Lançant la ZAP de Louomo, Paul Valentin Ngobo a rappelé que le but est de donner une nouvelle impulsion à la vision agricole portée par le président de la République. Cette vision claire et ambitieuse vise, a-t-il poursuivi, à améliorer les conditions d'exercice des producteurs en créant un environnement de travail plus favorable et plus productif afin d'augmenter la production agricole nationale. Le but ultime étant de stimuler chaque territoire pour qu'il valorise ses ressources agricoles et contribue activement à l'autosuffisance alimentaire du pays.

« Dans le Pool, nous voyons se renforcer une véritable force de production dans différents districts tels que Kindamba, Boko, Mindouli, Mayama... et Loumou rejoint aujourd'hui cette dynamique avec l'appui de la ZAP. La compétition entre ces districts stimulera la production dans le Pool, renforçant son rôle stratégique et confirmant que ce département est un acteur clé dans l'effort agricole national », a expliqué le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche.

La ZAP de Louomo valorise, en effet, la culture du manioc, une ressource incontournable pour la population et l'économie nationale. Ainsi, le manioc produit dans ce district pourra alimenter, a déclaré le ministre, l'usine de transformation de Kombé, assurant un approvisionnement en matière première et consolidant la chaîne de transformation locale. S'adressant au chef du secteur agricole, Paul Valentin Ngobo a rappelé que « les variétés de manioc cultivées devront également être soigneusement sélectionnées et adaptées aux exigences spécifiques de cette usine afin d'optimiser la valeur ajoutée et d'ouvrir de nouvelles opportunités pour nos producteurs. Nous devons tirer parti de cette culture pour développer des cultures intercalaires telles que la pastèque, le gombo, l'arachide », a-t-il conclu.

Pour booster le travail des coopératives, le ministre en charge de l'Agriculture leur a remis un échantillon de kits agricoles.