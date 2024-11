Congo-Brazzaville: Coupe d'Afrik des cuisines - Cocktail d'inauguration pour le lancement de la 2e édition

Sous l'égide de l'ambassade de la République du Congo en France, l'équipe organisatrice de la Coupe d'Afrik des cuisines a convié, le 16 novembre, dans la salle verte de la chancellerie à Paris, le monde culinaire au lancement officiel de la deuxième édition.

Initié par Sandrine Nzinda Kissina, le concours de cuisine a pour objectif de valoriser à la fois les cuisines africaines et la richesse agricole. À travers cette compétition ouverte aux amateurs de cuisine âgés de plus de 16 ans résidant en France métropolitaine, il s'agit de permettre la découverte de talents culinaires et de reconnaître le savoir-faire de chacun d'eux. Il a été conçu également pour mettre en lumière médiatiquement les cuisines africaines qui n'ont pas encore le rang qu'elles devraient avoir atteint.

En ligne de mire, les organisateurs visent à trouver une manière de répertorier, classifier et codifier l'art culinaire africain aux fins d'en établir une cartographie claire et de l'ériger en véritable gastronomie à cautionner dans les guides de cuisine appropriés, et cela au point d'assurer l'attractivité au voyage gastronomique vers l'Afrique.

Pour les différentes étapes de la compétition, les candidats auront à travailler des produits sélectionnés et devront s'exprimer culinairement devant un jury d'exception présidé par Pheel Pambou le Montagnard, avec des membres le constituant tels que les chefs de cuisine Nerry Lianza, Caliente, Aistou Mbaye, Lyly, Diarra ou Jérôme Bertin.

La prochaine édition se déroulera en six temps. L'appel à candidatures est ouvert jusqu'au 25 janvier 2025 via la plateforme weezevent moyennant une quote-part de participation de 19,50 euros pour tout candidat, 10 euros pour les étudiants. Une fois les frais d'inscription acquittés, le candidat réalisera une vidéo d'une minute à adresser aux organisateurs. Il présentera à la fois son profil et le plat cuisiné à mettre en compétition.

Par la suite à partir du 26 janvier 2025, et ce jusqu'à la mi-février, le jury présélectionnera les candidats. Ceux qui seront retenus seront contactés pour participer aux épreuves culinaires prévues du 8 mars au 10 mai à raison d'une fréquence de deux sessions par mois, les samedis, chez Cooking City, à Paris.

Enfin, le 16 mai, dans une des ambassades participant à la Coupe d'Afrik, le jury procédera à la remise officielle des trophées sanctionnant la fin du concours. Le lauréat remportera des lots d'une valeur de 10 000 euros comprenant, entre autres, équipement de cuisine, formation professionnelle et champagne.

La première édition avait été remportée par la Sénégalaise Rokhaya Sakho résidente de La Roche-sur-Yon. Elle avait présenté un plat de poulet grillé accompagné de bananes plantains cuites à la vapeur, assorti d'une aumônière garnie d'une compotée de mangue mijotée à l'orange et au citron. Son prix lui avait été remis le 1eᣴ juin dernier à l'ambassade de la République du Congo à Paris.