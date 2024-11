Afrique: La Gambie n'a plus rien à perdre Les Scorpions sans pression

C'est relâchés que les Scorpions de la Gambie vont attaquer les Tunisiens, en quête d'un exploit à Radès malgré leur élimination. Attention aux piques des Barrow, Jallow et consorts toutefois...

La Gambie, pays anglophone, enclavé dans le Sénégal, est devenue une nation qui compte dans le football africain, ces deux dernières décennies. Malgré son élimination de la course à la qualification pour la CAN 2025, alors qu'il reste encore un match à disputer, la Gambie a joué le jeu dans le groupe A. Elle dispose ainsi de joueurs rapides et véloces devant, comme sur l'action du but encaissé à l'aller par la Tunisie, et des attaquants qui ont du mordant, à l'instar de Musa Barrow, passé par Bologne en Série A, ou encore le Messin Ablie Jallow.

Ainsi, Barrow est actuellement sociétaire d'Al Taawon et a scoré à 6 reprises avec le club saoudien. Un autre attaquant, Alassane Jatta, fait le bonheur de Notts County en League two anglaise (D4) avec 7 buts. L'attaque gambienne, qui a fière allure avec 5 buts durant ces éliminatoires, constitue le maillon fort de l'équipe.

Sortir les pinces !

Les Scorpions, avec Barrow qui compte 2 buts dans ce groupe, et Ali Sowe, déjà buteur contre la Tunisie, ne viendront pas la fleur au fusil à Radès et vont sortir leurs pinces. Sowe évolue au poste d'attaquant en ligue turque avec Rizespor, où il compte 2 buts. A noter cependant que Yankuba Minnteh, actuellement blessé et qui évolue à Brighton en Premier League (valorisé à 28 millions d'Euros sur transfermarkt), et Alassana Jatta, lors de la défaite 1-2 face aux Comores synonyme d'élimination, à Berkane au Maroc, ont également scoré durant ces éliminatoires. On relève aussi l'absence prolongée du meilleur attaquant de l'équipe gambienne, Asaan Ceesay, passé par le FC Zurich et Lecce (36 sélections, 13 buts) blessé au genou gauche depuis le début de l'année avec Damac, son club saoudien.

En défense, les expatriés, Omar Colley, le plus capé en sélection avec 51 matchs, et James Gomez constituent la charnière centrale devant le gardien de but Ebrima Jarju qui évolue en Estonie. Majoritairement en Europe, en Norvège, au Danemark ou en Espagne, les Gambiens sont quasiment partout et à une ou deux exceptions près dans le championnat local avec Lamin Saidy du Real Banjul. Le groupe de joueurs alignés par le coach nord-irlandais J. Mckinstry, en poste depuis le 22 mai 2024, est stable, malgré leur élimination. Ainsi Ibou Touray et Joseph Ceesay sont souvent alignés comme arrières latéraux. Ebou Adams de Derby County, Ebrima Darboe de Frosinone en Série B ou A lieu Fadera de Côme en Italie sont d'autres attractions du Team Gambie.

A noter aussi 2 capes dans ces éliminatoires pour le portier Sheikh Sibi du Virtus Verone en Série C, dont une à l'aller contre la Tunisie. Qui enfin du numéro 22 Sibi qui a débuté la campagne éliminatoire ou du numéro 1 Jarju, qui a pris le relais, sera aligné comme ultime rempart ce soir, pour le baroud d'honneur ? En somme, ce sera un match que les Gambiens ne prendront certainement pas à la légère, cherchant à prendre leur revanche face aux Aigles de Carthage sur le match aller perdu à El Jadida. Histoire de sortir par la grande porte.

Rappelons aussi que la Tunisie a mordu la poussière lors de la CAN 2022 au Cameroun face aux mêmes Gambiens, dans le money time par l'insaisissable petit gabarit Jallow qui compte 7 buts en 29 capes. Pour l'anecdote, la Gambie mène dans les confrontations directes face à la Tunisie par 2 victoires à 1.

En effet, si l'on remonte à loin, une partie amicale s'est même déroulée le 9 janvier 2010 durant laquelle la Tunisie a perdu 1-2 au stade olympique d'El Menzah à la surprise générale, en guise de préparation à la CAN 2010. Qui aura le dernier mot ?