Le mpox est une maladie causée par le virus de la variole du singe, hautement infectieux. Elle se transmet assez facilement d'une personne à l'autre. Mais à l'origine, elle provient d'animaux infectés.

Le virus a été découvert en 1959 lors deux foyers d'infections similaires à la variole chez des singes expédiés de Singapour au Danemark pour des recherches. Cependant, des études ultérieures ont révélé que les singes ne sont pas les hôtes naturels (réservoirs) du virus. Cette hypothèse a été abandonnée dans les années 1970, lorsque des cas humains ont été identifiés en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. En 1979, une enquête à grande échelle portant sur 43 espèces animales a fourni d'autres preuves d'exposition au virus.

On ne sait pas encore avec certitude quels animaux sont les porteurs naturels du virus. Mais d'après les preuves disponibles, on pense qu'il s'agit de rongeurs et de petits mammifères que l'on trouve principalement en Afrique occidentale et centrale. Les rongeurs sont apparus pour la première fois lorsque les données de 1979 ont mis en cause au moins une espèce de rongeur terrestre, et plus particulièrement les écureuils. D'autres données ont montré qu'environ 12 % des personnes présumées avoir été infectées par contact avec des animaux avaient eu un contact récent avec des écureuils.

Je suis vétérinaire et virologue et je mène des recherches dans ce domaine. Je suis de près les nouveaux développements et les études qui comblent les lacunes de nos connaissances sur la transmission des virus de l'animal à l'homme.

Dans une recherche récente à laquelle j'ai participé, nous avons trouvé des preuves d'infections par des orthopoxvirus dans un genre de souris (Praomys et Mus) et chez le rat noir. L'orthopoxvirus est un genre de virus à l'origine de la variole, de la variole bovine, de la variole équine, de la variole des camélidés et du mpox.

Un bref historique

Le premier cas humain de mpox a été signalé en 1970 chez un garçon de neuf ans au Zaïre (aujourd'hui République démocratique du Congo ou RDC). C'était à l'époque de la campagne de vaccination contre la variole. Après l'éradication de la variole en 1980, les gens n'ont plus été vaccinés et le nombre de cas de variole a augmenté. Mais les personnes vaccinées contre la variole ont été protégées contre le mpox.

D'importantes épidémies de mpox se sont produites entre 1996 et 1997 en RDC et des cas sporadiques sont apparus dans d'autres pays africains au cours des décennies suivantes.

Des cas ont été signalés au Bénin, au Cameroun, en République centrafricaine, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Liberia, au Nigeria, en République du Congo, en Sierra Leone et au Soudan du Sud.

Épicentre du Mpox

Les cas de mpox à l'état naturel se limitent principalement aux régions forestières humides de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Des cas ont été signalés en grande partie en RDC, en Afrique centrale, et récemment au Nigeria, en Afrique de l'Ouest.

Il existe deux clades (groupes naturels) du virus mpox et une subdivision du clade II (IIa). Le clade I, celui du bassin du Congo, est plus mortel et transmissible que le clade II, celui de l'Afrique de l'Ouest. Les deux clades peuvent être trouvés au Cameroun, qui est géographiquement une division entre les pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest.

Au Cameroun, le fleuve Sanaga semble constituer une barrière naturelle entre les deux clades.

Retracer les animaux impliqués

Les données relatives au virus et à la propagation de la maladie indiquent que des animaux peuvent constituer un réservoir du virus mpox. En RDC, 43 espèces animales, y compris des primates, ont montré des preuves positives d'exposition à l'orthopoxvirus. Au moins une espèce de rongeur terrestre, et plus particulièrement des écureuils, ont montré des anticorps spécifiques au virus responsable du mpox - en d'autres termes, ils ont été exposés au virus.

Dans une autre enquête, environ 12 % des personnes présumées infectées avaient également été en contact avec des animaux, en particulier des écureuils. Des anticorps contre l'orthopoxvirus ont également été détectés chez des singes vervets en Côte d'Ivoire.

L'association précoce du virus mpox à des maladies chez des primates du genre Macaca a fait penser qu'il pouvait s'agir d'un agent pathogène pour les primates originaires d'Asie orientale ou méridionale. L'identification ultérieure de plusieurs infections humaines dans des villages africains éloignés a toutefois changé cette idée. Cela a permis d'exclure l'Asie de l'Est ou du Sud comme origine.

Étant donné que bon nombre des premières personnes infectées par le mpox avaient été exposées à des primates, on a d'abord pensé que les primates étaient la principale source et qu'ils étaient en grande partie responsables de la transmission de l'infection à l'homme. Toutefois, il semble maintenant que d'autres types d'animaux soient également impliqués dans la transmission à l'homme.

Il y a des hypothèses selon lesquelles l'agriculture crée des habitats propices aux écureuils et aux cricétomes (gros rongeurs) d'Afrique, qui sont fréquents pendant les périodes de récolte. Ces rongeurs ont probablement été en contact avec des humains, ce qui a entraîné la transmission du virus.

Trois genres de rongeurs d'Afrique, Graphiurus (loir africain), Cricetomys (rat à poche géante) et Funisciurus (écureuil rayé africain), ont été désignés comme réservoirs probables du virus mpox.

La première fois que le virus a été trouvé chez un animal sauvage, c'était en 1985, lorsqu'un écureuil (Funiscirurs anerythrus) présentant les symptômes de mpox a été capturé au Zaïre de l'époque.

Dans une étude récente que nous avons menée au Nigeria, nous avons trouvé des preuves de l'orthopoxvirose chez les souris et les rats noirs. Cela signifie que d'autres espèces de rongeurs peuvent être des réservoirs du virus mpox.

Transmission

La possibilité de propagation du virus de mpox entre les membres d'une même famille est plus faible que celui de la variole.

Nous supposons donc que le mpox est maintenu dans les zones endémiques par la réintroduction du virus de l'animal à l'homme.

La transmission à l'homme est principalement associée à l'habitat de la forêt tropicale. Cela confirme l'idée que le virus provient de rongeurs vivant dans les forêts.

L'une des formes de contact pourrait être la chasse à la viande de brousse. Les rongeurs réservoirs présumés, tels que Cricetomys et Funisciurus, sont largement chassés pour la nourriture par les habitants des communautés rurales.

Les personnes peuvent également être infectées si elles sont mordues ou griffées par des animaux. Ou en manipulant un animal ou des produits animaux infectés. La consommation de viande mal cuite et d'autres produits provenant d'animaux infectés est un autre facteur de risque possible.

Mesures de protection

La prévention de la variole exige un respect strict de la biosécurité et de l'hygiène personnelle. La biosécurité consiste à empêcher les agents pathogènes d'entrer ou de sortir de tout endroit où ils peuvent présenter un risque pour les animaux, les êtres humains ou la sécurité et la qualité d'un produit alimentaire.

La sensibilisation aux facteurs de risque tels que le contact et la manipulation des animaux sauvages et de la viande de brousse peut réduire l'exposition, en particulier dans les zones rurales boisées.