Congo-Kinshasa: Le gouverneur du Kasaï-Oriental lance l'opération d'enregistrement de nouvelles entreprises dans le cadre du projet TRANSFORME

Le gouverneur de province du Kasaï-Oriental, Jean-Paul Mbwebwa a lancé, vendredi 15 novembre, l'opération d'enregistrement de nouvelles entreprises dans le cadre du Projet d'autonomisation des femmes entrepreneures et mise à niveau des petites et moyennes entreprises pour la transformation économique et l'emploi en RDC (TRANSFORME).

Les entreprises attendues à cette première phase sont celles qui oeuvrent dans les secteurs comme l'industrie légère, l'agro-transformation, le service à valeur ajoutée, l'économie légère et l'entrepreneuriat social.

D'après le responsable provincial du projet TRANSFORME, l'objectif de ce projet est d'identifier et d'enregistrer 30 000 nouvelles entreprises dans 13 villes reparties dans sept provinces de la République Démocratique du Congo : Kinshasa, Kongo-Central, Nord et Sud-Kivu, Kasaï-Oriental, Kasaï-Central, Ituri.

Au moins 12 000 entreprises éligibles seront sélectionnées pour participer au concours de Plan d'affaires COPA et 2 500 d'entre elles pourront être retenues pour bénéficier d'un financement.

Le gouverneur Jean-Paul Mbwebwa a encouragé les femmes et les jeunes filles à participer activement au processus afin de tirer pleinement profit des opportunités offertes par ce Programme.

Ces entreprises ont trois mois pour régulariser leurs dossiers et se faire enregistrer dans le cadre de ce projet.

Le Projet d'autonomisation des femmes entrepreneures et mise à niveau des petites et moyennes entreprises pour la transformation économique et l'emploi en RDC (TRANSFORME RDC), est une initiative du gouvernement de la RDC, en partenariat avec la Banque mondiale, pour appuyer l'entrepreneuriat dans les secteurs productifs.

Il est basé sur la Stratégie nationale de développement des PME que le gouvernement a mise sur pied pour transformer l'économie de la RDC par la diversification de sa production.